Los padres de Alejandra Baigorria y Said Palao llegaron a Lima tras haber estado en España, donde acompañaron a la empresaria en una importante premiación por su faceta de emprendedora.

A la salida del aeropuerto Jorge Chávez, las cámaras de 'Amor y fuego' abordaron primero a Sergio ‘Cheky’ Baigorria. El actual alcalde de Chaclacayo fue consultado sobre la presunta infidelidad del chico reality a su hija, luego de un viaje a Argentina en el que fue ampayado junto a modelos.

¿Qué dijo el padre de Alejandra Baigorria sobre la presunta infidelidad de Said a su hija?

Sergio Baigorria comenzó señalando que se siente muy orgulloso por la premiación que recibió su hija en España. Sin embargo, al ser consultado sobre la presencia de Said Palao en el viaje de retorno a Lima junto a ellos, el empresario negó que el chico reality los haya acompañado. “Solo estuve con mis dos hijos, nada más”, respondió con seriedad.

En ese momento, la reportera le preguntó si, como suegro, ya habría perdonado a Said tras la supuesta infidelidad en Argentina. Ante ello, ‘Cheky’ sorprendió con su respuesta: “En problema de dos, el tercero es chismoso o es figureti”, dijo entre sonrisas tras haberse subido a su camioneta.

PUEDES VER: Said Palao vuelve sin Alejandra Baigorria y ella sorprende desde China en medio de críticas por reconciliación

Verónica Alcalá evita pronunciarse sobre caso Said Palao

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, también fue abordada por la reportera de 'Amor y fuego'. Sin embargo, a diferencia de su exesposo, evitó reaccionar o dar declaraciones sobre la supuesta infidelidad de Said Palao a su hija.

Era la primera vez que la exmodelo era consultada públicamente sobre su yerno, pero optó por no responder y se dirigió rápidamente a su camioneta para desplazarse a su domicilio, pese a la insistencia de la periodista por obtener sus declaraciones.