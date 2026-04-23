Orquesta Filarmónica de Lima inaugura su Temporada 2026 con la monumental Carmina Burana

La Orquesta Filarmónica de Lima abrirá oficialmente su Temporada 2026 de conciertos sinfónicos con la interpretación de Carmina Burana, una de las composiciones más imponentes y reconocidas del repertorio coral y sinfónico. El concierto se realizará el sábado 2 de mayo de 2026 a las 8:00 p. m., en el Auditorio Gral. Div. Elivio Vannini Chumpitazi, ubicado dentro del Cuartel General del Ejército del Perú (Pentagonito) ubicado en San Borja Norte S/N, San Borja.

El espectáculo estará bajo la dirección del maestro Wilfredo Tarazona, reconocido formador de generaciones de músicos académicos del país y actual presidente (e) de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música. Su participación garantiza una interpretación de alto nivel artístico para una obra que exige gran precisión y potencia interpretativa. Para esta producción, la Filarmónica reunirá a destacados coros de Lima en una experiencia musical de gran formato. Participarán San Fernando Por Siempre, The Linger Voices, el Coro Gay de Lima y Vox Aeterna, agrupaciones que aportarán la fuerza coral necesaria para recrear la intensidad y monumentalidad de esta célebre partitura. La unión de estas agrupaciones con la Orquesta Filarmónica de Lima permitirá recrear con fuerza y profundidad el carácter dramático de Carmina Burana, una obra que exige gran potencia coral, precisión rítmica y una intensa interpretación colectiva.

Compuesta en 1936, Carmina Burana se basa en una colección de poemas medievales escritos por monjes y estudiantes errantes que celebraban el amor, el destino, el placer y la naturaleza cambiante de la fortuna. A través de una poderosa combinación de percusión, coro y orquesta, la obra logra una energía dramática única que ha cautivado al público durante décadas. Desde su célebre apertura “O Fortuna”, una de las piezas más reconocibles de la música clásica en el cine, la publicidad y la cultura popular, Carmina Burana se convierte en una experiencia sonora intensa que explora la fuerza del destino, el deseo y la condición humana.

Wilfredo Hinostroza dirigirá este increíble espectáculo.

Con este concierto, la Orquesta Filarmónica de Lima inicia la temporada 2026, logrando acercar la música sinfónica en Lima a un público cada vez más amplio. Además, a partir de este año los conciertos se realizarán los días sábado, facilitando el acceso del público a esta experiencia cultural.

Este evento marca el inicio de una temporada que busca consolidar a la Filarmónica como una de las propuestas más importantes de la agenda cultural de Lima, promoviendo la difusión de la música clásica, conciertos sinfónicos y espectáculos culturales en la ciudad.

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