Netflix: la serie de acción real de 'Scooby-Doo'

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El gigante del streaming ha revelado la imagen del protagonista de la próxima serie sobre Scooby-Doo: El origen. En tiempos en que, en la industria del cine, se debate sobre el uso de la inteligencia artificial, esta es la primera vez en la que el icónico personaje será interpretado por un perro real.

“Durante más de 50 años, Scooby-Doo ha sido un referente de la cultura pop: con películas para cine, más de una docena de series animadas y casi 40 películas animadas para el mercado doméstico a sus espaldas, Mystery Inc. está más fuerte que nunca”, señala Netflix. “Como una de las franquicias más reconocidas e icónicas del mundo del entretenimiento, sigue emocionando a múltiples generaciones de fans”.

PUEDES VER: Elecciones 2026: los artistas y el antivoto

Según la sinopsis, la serie se desarrollará durante el último verano en un campamento. “Los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un solitario cachorro de gran danés perdido que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural. Junto con la pragmática y científica Velma, la chica del pueblo, y el extraño, pero siempre apuesto chico nuevo, Freddy, se proponen resolver el caso que los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con revelar todos sus secretos”.

La historia creada para la televisión a finales de la década de los 60 es una de las más queridas de todos los tiempos. Por ello, la plataforma también tendrá el reto no solo de conquistar a los seguidores, sino a la crítica.

En los ‘Top 10’ elaborados sobre las películas de la franquicia, figura la cinta protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Scooby-Doo (2002) como una de las mejores. Para algunos, con mejor puntaje está la secuela Monstruos desatados (2004) y Scooby-Doo en la Isla de los Zombis (1998) ocupa indiscutiblemente el puesto #1 como la mejor película animada de la franquicia, mientras que La persecución cibernética suele estar unos puestos más abajo.

En cuanto a series, Scooby-Doo! Misterios S.A. (2010) ha sido aclamada. “Lo más fascinante es su habilidad para entrelazar a la perfección misterios, personajes y tramas aparentemente inconexas en su narrativa principal”, dicen en Collider en un artículo en el que señalan que es “la mejor encarnación” del personaje y una historia que no subestima al público. “A menudo se siente más como un drama de ciencia ficción y fantasía que como una caricatura infantil de misterio”.

En el elenco anunciado para Scooby-Doo: El origen están Mckenna Grace como “Daphne Blake”, Tanner Hagen como “Shaggy Rogers”, Abby Ryder Fortson como “Velma Dinkley”, Maxwell Jenkins como “Fred Jones” y Paul Walter Hauser.

Esta versión en live-action se encuentra actualmente en producción en Atlanta, Georgia, y se estrenará a nivel mundial en 2027. El estudio a cargo es Warner Bros. Television y los guionistas y productores ejecutivos son Josh Appelbaum y Scott Rosenberg.

El avance de esta serie se da a dos meses de confirmarse el estreno de la adaptación de otro clásico: Mafalda. El personaje creado por Quino será llevado a la televisión en una serie dirigida por ganador del Óscar, Juan José Campanella. El cineasta se encuentra trabajando en la adaptación de la icónica historieta.