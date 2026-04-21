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Nacho Vegas vuelve a Lima este 2026: fecha, lugar y entradas para ver al cantautor español

El cantautor asturiano ofrecerá un concierto en Lima, donde presentará su nuevo álbum ‘Vidas semipreciosas’, aclamado por la crítica, que destaca la belleza de lo cotidiano y lo común.

El espectáculo que Nacho Vegas trae al continente promete ser una experiencia inmersiva. Foto: difusión
El espectáculo que Nacho Vegas trae al continente promete ser una experiencia inmersiva. Foto: difusión | Foto: difusión

Nacho Vegas, una de las voces más lúcidas y respetadas de la música popular en castellano, anuncia su regreso a Perú y a otros países de América Latina este mes de mayo. Este 3 de mayo, a partir de las 9:00 p.m., el público peruano se reencontrará con el cantautor asturiano que está a punto de cumplir 25 años de trayectoria. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

El artista asturiano llega a Lima en su momento de mayor madurez creativa para presentar ‘Vidas semipreciosas’, un álbum que reivindica la ternura y lo cotidiano como actos de resistencia y que ha sido recibido por la crítica como uno de los puntos más altos de su carrera. 

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Para Nacho, ‘Vidas semipreciosas’ no es solo un título; es una declaración de principios. El álbum se aleja de los brillos artificiales para centrarse en esas "piedras" que, sin ser diamantes o rubíes, poseen una belleza difícil de cuestionar: lo común, lo imperfecto y los afectos que nos sostienen.

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Nacho Vegas vuelve a Lima después de 10 años

El espectáculo que ofrecerá Nacho Vegas en CC Leguia (Av. Arequipa 834), promete ser una experiencia inmersiva. Apoyado en una banda más sólida que nunca, el artista alterna momentos de una delicadeza acústica casi mística con explosiones de energía rockera. El repertorio equilibrará las piezas de su nuevo álbum con los himnos que ya forman parte de la educación sentimental de varias generaciones en América Latina, desde ‘Actos inexplicables’ hasta sus composiciones más recientes.

Tras 10 años de ausencia en los escenarios de Lima, el regreso de Nacho Vegas supone saldar una deuda pendiente con una de las bases de seguidores más fieles del continente. Una década de espera que termina con el artista en su estado más puro, trayendo consigo un álbum que parece escrito para ser susurrado y gritado en la capital peruana.

Nacido en Gijón, España, Nacho Vegas inició su carrera en los años 90 en bandas clave del ‘Xixón Sound’ como Manta Ray. Como solista, ha publicado nueve álbumes de estudio y varios EPs, consolidándose como un cronista esencial de la condición humana, combinando el folklore, el rock y la canción de autor con una pluma valiente y política.

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