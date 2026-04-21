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Jesse & Joy Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Multiespacio Costa 21

El dúo Jesse & Joy regresa a Lima con un esperado concierto en Costa 21, donde interpretará sus grandes éxitos. La venta de entradas estará disponible a través de Teleticket con beneficios especiales.

Jesse & Joy regresa al Perú para su concierto el 31 de octubre. Foto: composición LR/difusión
Jesse & Joy regresa al Perú para su concierto el 31 de octubre. Foto: composición LR/difusión

El reconocido dúo mexicano Jesse & Joy confirmó su esperado regreso al Perú como parte de su gira por Latinoamérica. El show se realizará en el Multiespacio Costa 21, donde interpretarán sus más grandes éxitos como '¡Corre!', 'Dueles' y 'La de la mala suerte', además de sus más recientes lanzamientos.

Los fans peruanos esperan con entusiasmo el show de Jesse & Joy, especialmente tras el estreno del documental 'Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos' en HBO Max y los recientes logros de Joy Huerta, quien incluso fue nominada al Premio Tony.

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Jesse & Joy

Concierto de Jesse & Joy. Foto: Instagram

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¿Cuándo será el concierto de Jesse & Joy en Lima?

El concierto de Jesse & Joy en Lima está programado para finales de octubre en el Multiespacio Costa 21, uno de los escenarios más importantes para espectáculos en la capital. Este evento forma parte de su gira internacional, que también incluye países como Argentina, Bolivia y Uruguay.

Durante la presentación, el dúo ofrecerá un recorrido por sus más de 15 años de trayectoria musical, incluyendo canciones icónicas como 'Llorar' y 'Te esperé'. Además, los artistas llegan en un gran momento profesional tras el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, 'Lo que nos faltó decir', el cual ha sido bien recibido por la crítica.

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¿Cuándo inicia la preventa y la venta general de entradas para ver a Jesse & Joy?

La preventa de entradas para el concierto de Jesse & Joy comenzará el viernes 24 de abril a las 10.00 a. m. a través de Teleticket. Durante esta etapa, los usuarios podrán acceder a un descuento de hasta el 15% pagando con tarjetas Interbank.

Por el momento, las entradas aún no se encuentran disponibles ni se han anunciado los precios oficiales, por lo que se recomienda a los fans mantenerse atentos a la plataforma para conocer los detalles completos de la venta general, que se habilitará posteriormente.

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