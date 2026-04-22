HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     
Entretenimiento

Los Van Van vuelven a Lima este 2026: lugar, fecha y venta de entradas para ver al reconocido grupo cubano

La legendaria banda compartirá su repertorio lleno de clásicos como ‘Después de todo’ y ‘Aquí el que baila gana’ en un evento que tendrá otros artistas nacionales e internacionales.

Lima se alista para recibir a Los Van Van, emblemática agrupación cubana, el viernes 1 de mayo en el centro de convenciones Scencia.
Lima se alista para recibir a Los Van Van, emblemática agrupación cubana, el viernes 1 de mayo en el centro de convenciones Scencia. | Foto: difusión

Lima se prepara para recibir lo mejor de Cuba, representados por Los Van Van, una de las agrupaciones más importantes de la música latina. El reencuentro con sus fans peruanos se realizará este viernes 1 de mayo en el centro de convenciones Scencia de La Molina. Con dos horas de espectáculo, el público vivirá una experiencia única que combina historia, talento y una puesta en escena pensada para disfrutar de principio a fin.

“Estamos muy felices de regresar al Perú. Siempre nos han recibido con muchísimo cariño y sentimos una conexión muy especial con su gente. Para nosotros es una alegría enorme volver a compartir nuestra música y llevar toda la energía de Los Van Van. Prepárense porque vamos con todo para hacerlos bailar como se debe”, sostuvo Samuel Formell, uno de los referentes de la emblemática agrupación de salsa.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Karol G concierto Perú 2027: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para el ‘Viajando por el mundo Tropitour’

lr.pe

Los Van Van llegan a Lima con lo mejor de su repertorio

Los Van Van de Cuba, leyenda indiscutible del sabor caribeño y referentes de varias generaciones, llegarán a Lima para protagonizar una noche imperdible con lo mejor de su repertorio. Los amantes de la salsa cubana podrán disfrutar temas como ‘Después de todo’, ‘Aquí el que baila gana’, ‘Anda quiéreme’, ‘Que tiene Van Van’, ‘De igual a igual’, ‘Todo se acabó’, entre otras más. 

Las entradas ya están a la venta a través de Teleticket con precios que oscilan entre S/48 y S/300. Asimismo, los boletos cuentan actualmente con un descuento especial, por lo que se recomienda al público adquirirlas con anticipación y ser parte de este gran espectáculo.

Este evento reunirá una cartelera de primer nivel, con artistas internacionales.

Este evento reunirá una cartelera de primer nivel, con artistas internacionales.

Los Van Van y más artistas se unirán en Lima

Este evento, promovido por Palmeras Festival, reunirá una cartelera de primer nivel, con artistas internacionales como La Caro Band y Tania Pantoja, así como también artistas nacionales como Brunella Torpoco y Masiel Málaga, consolidando una propuesta que celebra lo mejor de la música latina en un solo escenario.


Notas relacionadas
Karol G vuelve a Perú el 2027: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para el ‘Viajando por el mundo Tropitour’

Karol G vuelve a Perú el 2027: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para el ‘Viajando por el mundo Tropitour’

LEER MÁS
Nacho Vegas vuelve a Lima este 2026: fecha, lugar y entradas para ver al cantautor español

Nacho Vegas vuelve a Lima este 2026: fecha, lugar y entradas para ver al cantautor español

LEER MÁS
Jesse & Joy Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Multiespacio Costa 21

Jesse & Joy Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Multiespacio Costa 21

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Profundo dolor! Recordado actor de 'El chavo del 8' muere a los 85 años tras dura batalla contra enfermedad pulmonar

¡Profundo dolor! Recordado actor de 'El chavo del 8' muere a los 85 años tras dura batalla contra enfermedad pulmonar

LEER MÁS
Karol G vuelve a Perú el 2027: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para el ‘Viajando por el mundo Tropitour’

Karol G vuelve a Perú el 2027: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para el ‘Viajando por el mundo Tropitour’

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

LEER MÁS
Protagonistas de Patito Feo concierto en Lima 2026: fecha, lugar y todo sobre el show de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

Protagonistas de Patito Feo concierto en Lima 2026: fecha, lugar y todo sobre el show de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los Van Van vuelven a Lima este 2026: lugar, fecha y venta de entradas para ver al reconocido grupo cubano

Lluvia de estrellas Líridas 2026: ¿a qué hora ver la lluvia de meteoros en su punto máximo desde Sudamérica este 22 de abril?

Marcha por el medio pasaje HOY EN VIVO: últimas noticias, situación en las regiones, respuesta del gobierno sobre las peticiones de la comunidad universitaria y más

Entretenimiento

Karol G vuelve a Perú el 2027: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para el ‘Viajando por el mundo Tropitour’

Nacho Vegas vuelve a Lima este 2026: fecha, lugar y entradas para ver al cantautor español

Jesse & Joy Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Multiespacio Costa 21

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Primer ministro marca distancia de Balcázar y defiende compra de aviones: “Como militar, cumplo mi palabra”

Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras despido de Carlos Díaz por compra de aviones

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: MEF habría ejecutado compra de aviones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025