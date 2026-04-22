Lima se alista para recibir a Los Van Van, emblemática agrupación cubana, el viernes 1 de mayo en el centro de convenciones Scencia. | Foto: difusión

Lima se alista para recibir a Los Van Van, emblemática agrupación cubana, el viernes 1 de mayo en el centro de convenciones Scencia. | Foto: difusión

Lima se prepara para recibir lo mejor de Cuba, representados por Los Van Van, una de las agrupaciones más importantes de la música latina. El reencuentro con sus fans peruanos se realizará este viernes 1 de mayo en el centro de convenciones Scencia de La Molina. Con dos horas de espectáculo, el público vivirá una experiencia única que combina historia, talento y una puesta en escena pensada para disfrutar de principio a fin.

“Estamos muy felices de regresar al Perú. Siempre nos han recibido con muchísimo cariño y sentimos una conexión muy especial con su gente. Para nosotros es una alegría enorme volver a compartir nuestra música y llevar toda la energía de Los Van Van. Prepárense porque vamos con todo para hacerlos bailar como se debe”, sostuvo Samuel Formell, uno de los referentes de la emblemática agrupación de salsa.

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Los Van Van llegan a Lima con lo mejor de su repertorio

Los Van Van de Cuba, leyenda indiscutible del sabor caribeño y referentes de varias generaciones, llegarán a Lima para protagonizar una noche imperdible con lo mejor de su repertorio. Los amantes de la salsa cubana podrán disfrutar temas como ‘Después de todo’, ‘Aquí el que baila gana’, ‘Anda quiéreme’, ‘Que tiene Van Van’, ‘De igual a igual’, ‘Todo se acabó’, entre otras más.

Las entradas ya están a la venta a través de Teleticket con precios que oscilan entre S/48 y S/300. Asimismo, los boletos cuentan actualmente con un descuento especial, por lo que se recomienda al público adquirirlas con anticipación y ser parte de este gran espectáculo.

Este evento reunirá una cartelera de primer nivel, con artistas internacionales.

Los Van Van y más artistas se unirán en Lima



Este evento, promovido por Palmeras Festival, reunirá una cartelera de primer nivel, con artistas internacionales como La Caro Band y Tania Pantoja, así como también artistas nacionales como Brunella Torpoco y Masiel Málaga, consolidando una propuesta que celebra lo mejor de la música latina en un solo escenario.



