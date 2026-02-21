Flavia López reveló que durante su participación en el Miss Grand 2025, Luciana Fuster nunca le contestó un mensaje. | Foto composición LR / Instagram de Flavia López/ Instagram de Luciana Fuster

Un nuevo episodio de tensión salió a la luz en el mundo del espectáculo. Flavia López fue abordada por las cámaras de 'América hoy' y se refirió, sin rodeos, a su relación con Luciana Fuster. La modelo dejó en claro que entre ambas no existe cercanía alguna, pese a las apariciones públicas que compartieron meses atrás.

Según explicó, el vínculo nunca fue personal. Ambas coincidieron únicamente para cumplir compromisos relacionados con la promoción del Miss Grand International 2025, lo que habría generado una percepción equivocada sobre una supuesta amistad que, en realidad, no trascendió el ámbito profesional.

Flavia López y su versión sobre el apoyo de Luciana Fuster en Miss Grand 2025

En esa misma línea, la integrante de 'Esto es guerra' sostuvo que, tras culminar el certamen, notó una actitud distinta por parte de la exreina de belleza. Esa conducta la llevó a cuestionar si el respaldo mostrado en redes sociales fue auténtico.

“A veces lo que se ve en redes es lo que se quiere mostrar en ese momento. Si me preguntas si yo creo o considero que lo hizo de una manera real o genuina, no”, expresó Flavia, dejando entrever que sus expectativas no se cumplieron como esperaba.

El mensaje que Flavia López envió y nunca obtuvo respuesta de Luciana Fuster

Durante la entrevista, la modelo reveló un episodio puntual que marcó su percepción. Contó que, en octubre, cuando se desarrolló el concurso, decidió escribirle directamente a Luciana para solicitarle apoyo en redes sociales.

“En octubre cuando fue el concurso, la publicación se la mandé por Instagram y le dije: ‘Porfa, ¿puedes compartirlo?’. No recibí respuesta de su parte, pero es cada quién”, señaló con firmeza, aclarando que no guarda resentimiento, aunque sí sorpresa.

¿Por qué Luciana Fuster habría tomado distancia de Flavia López?

Al ser consultada sobre los posibles motivos detrás de esa actitud, Flavia evitó señalar responsables directos. Aseguró que no puede afirmar si existió incomodidad personal o alguna diferencia previa entre ambas.

“Yo no te puedo decir si le caí o no o por qué quizás ella tomó esa actitud, eso lo podría responder ella… quizá por terceras personas, quizá hubo un malentendido, yo no lo sé”, declaró la amiga de Patricio Parodi.