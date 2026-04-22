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Jean Ferrari arremete contra Nolberto Solano por criticar a la FPF y Alex Valera: "Estuvo 10 años y no hizo absolutamente nada"

"Comienzas a tirar mie*** y eso está mal", fue la dura respuesta del directivo, que se mostró en contra de las recientes declaraciones de Solano sobre la selección peruana.

Nolberto Solano formó parte del comando técnico de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Foto: composición LR/Fútbol Satélite/Twitter
Nolberto Solano formó parte del comando técnico de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Foto: composición LR/Fútbol Satélite/Twitter

Las recientes declaraciones de Nolberto Solano no cayeron nada bien en Videna. El ‘Maestrito’ cuestionó la gestión de Agustín Lozano y analizó el presente de la selección peruana. Ante lo acontecido, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, salió al frente para responder.

Al exadministrador de Universitario de Deportes se mostró en contra de las expresiones de ‘Ñol’. Además, apuntó contra el exasistente de Ricardo Gareca por sus dichos sobre Alex Valera.

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Jean Ferrari arremete contra Nolberto Solano

“Ñol ya hace un rato viene mencionando cosas sin tener conocimiento. Tuve la oportunidad de hablar con él porque me mencionó y dijo: ‘¿Qué está queriendo pedir Ferrari?’. Yo no pido un GPS, ni mediciones antropométricas; eso le corresponde al entrenador y a su comando técnico. Lo que solicitaba eran indicadores de gestión y diagramas Gantt. Se lo dije y luego le pregunté si entendía y, evidentemente, no sabía”, sostuvo en el programa ‘Fútbol Satélite’.

En ese sentido, Jean Ferrari le recordó al popular ‘Ñol’ su paso por la Videna y los resultados adversos que obtuvo en su trayectoria como entrenador.

“Para hablar hay que tener argumentos y conocimiento. Si no los tienes, mejor no hables. Más aún cuando has tenido la oportunidad de estar 10 años en la Federación y no hiciste absolutamente nada, habiendo pasado por una cantidad de equipos donde tampoco le ha ido bien”, agregó.

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Jean Ferrari defiende a Alex Valera

Hace unos días, Nolberto Solano habló sobre la falta de recambio en la selección peruana; en ese sentido, indicó que Alex Valera no estaba a la altura de “cracks” como Paolo Guerrero o Jefferson Farfán.

“¿Por qué hablar hoy de la Federación cuando no está presente? ¿Por qué hablar de jugadores peruanos a los que no les va bien? Si algo debemos aprender de los argentinos es cómo se apoyan en los diversos países. En la interna se puede discutir, pero hacia afuera no. Mencionar que a Valera le va mal... ¿Por qué? Es nuestro ‘9’, hay que motivarlo e incentivarlo por el bien de la selección y del país”, contestó Ferrari a los dichos del exjugador.

“Comienzas a tirar mie*** y eso está mal. Como bien dice la frase: ‘el enemigo de un peruano es otro peruano’, bueno, acá está el ejemplo. Entonces hay calmarse y comenzar a tener logros para poder hablar; porque si no tienes logros... Como futbolista fue extraordinario, un fuera de serie. ¿Y después? Ahí quedó. Vamos a ordenarnos”, concluyó.

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