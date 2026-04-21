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Espectáculos

Roberto Martínez se emociona al celebrar importante logro de la hija de Melissa Loza en destacada universidad: "Lo lograste"

La graduación de Flavia Ramos, hija de Melissa Loza, reunió a su entorno más cercano. Roberto Martínez destacó con un emotivo mensaje que reflejó el vínculo familiar construido tras años.

Roberto Martínez demostró el cercano vínculo que tiene con Flavia Ramos, hija de Melissa Loza. Foto: Composición LR/
Roberto Martínez demostró el cercano vínculo que tiene con Flavia Ramos, hija de Melissa Loza. Foto: Composición LR/

La graduación de Flavia Ramos, hija de Melissa Loza, se convirtió en uno de los momentos más comentados en el ámbito del espectáculo peruano. La joven culminó sus estudios de Arquitectura en una reconocida universidad del país, logro que fue celebrado en compañía de su familia y círculo cercano en una ceremonia que destacó por su carga emocional.

En este importante evento, la presencia de Roberto Martínez captó la atención del público. El exfutbolista, quien mantuvo una relación con Melissa Loza hasta el año 2010, acompañó a la joven en este hito académico, evidenciando la cercanía que conserva con la hija de Melissa Loza y reafirmando un vínculo afectivo que ha perdurado con el tiempo.

Roberto Martínez junto a Melissa Loza celebrando el logro de Flavia.

Roberto Martínez junto a Melissa Loza celebrando el logro de Flavia.

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Roberto Martínez presente en la graduación de la hija de Melissa Loza

Roberto Martínez no solo asistió a la ceremonia, sino que también expresó públicamente su orgullo por el logro de la joven a través de redes sociales. “Lo lograste, arquitecta”, escribió en una publicación que incluyó una fotografía junto a la joven y su madre, imagen que rápidamente generó reacciones entre seguidores y figuras del medio.

La participación del exfutbolista en este evento familiar dejó en evidencia la relación cercana que mantiene con Flavia Ramos. A pesar de que su historia sentimental con Melissa Loza terminó hace más de una década, su presencia en la graduación refleja una conexión que trasciende el pasado, marcada por el respeto y el cariño hacia la hija de la chica reality en una etapa clave de su vida profesional.

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Melissa Loza orgullosa por importante logro de su hija en la universidad

Melissa Loza también compartió su emoción durante esta jornada significativa. La integrante de 'Esto es guerra' utilizó sus redes sociales para publicar diversos momentos de la ceremonia y dedicar un extenso mensaje a Flavia Ramos, en el que resaltó el esfuerzo y la constancia que la llevaron a alcanzar este objetivo académico.

“Ayer fue un día que voy a guardar para siempre. Verte lograr algo tan importante me llena de orgullo… porque sé todo el esfuerzo que hay detrás”, expresó la actual ‘combatiente’, quien además reafirmó su apoyo incondicional en esta nueva etapa. La celebración contó con la presencia de familiares cercanos, consolidando una escena que no solo destacó por el logro universitario, sino también por la unión familiar que rodea a la hija de Melissa Loza.

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