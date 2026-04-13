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Milett Figueroa confirma el fin de su relación con Marcelo Tinelli tras más de dos años juntos: "Estoy tranquila con mi decisión"

La actriz peruana puso fin a las especulaciones al confirmar su ruptura con Marcelo Tinelli, y aseguró que fue una decisión personal tras más de dos años de relación.

Milett Figueroa terminó su relación sentimental con Marcelo Tinelli. Foto: composición LR/Willax TV
Milett Figueroa terminó su relación sentimental con Marcelo Tinelli. Foto: composición LR/Willax TV

Milett Figueroa confirmó públicamente el fin de su relación con Marcelo Tinelli luego de más de dos años juntos, poniendo fin a los rumores que circulaban en las últimas semanas. La actriz peruana, quien se encuentra en el país grabando la película 'La gran sangre', declaró ante las cámaras de 'Amor y fuego' que fue ella quien tomó la decisión de terminar el vínculo.

“He tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo (…) estoy tranquila con mi decisión”, afirmó la modelo de 33 años, quien pidió respeto por su situación personal y desmintió las versiones que señalaban que su romance habría sido parte de un contrato. “Espero que no estén especulando cosas de mí porque estoy cansada”, expresó.

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Milett Figueroa sorprende al revelar que ella terminó con Marcelo Tinelli

La modelo explicó que la ruptura con el conductor argentino se dio a finales de marzo. “Ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera. Espero que lo puedan respetar, se terminó la relación”, sostuvo. Sus declaraciones surgieron luego de ser consultada por una reciente publicación de Marcelo Tinelli, en la que hablaba de un “nuevo inicio”, lo que despertó especulaciones sobre el estado de su relación.

Asimismo, Milett Figueroa descartó tajantemente los rumores que insinuaban que su romance habría sido parte de un acuerdo profesional vinculado al reality del conductor, 'Los Tinelli', en el que participó. Cabe recordar que anteriormente el argentino ya había anunciado el fin de su relación en septiembre de 2025; sin embargo, en aquella ocasión ambos retomaron su vínculo.

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Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños sin Milett Figueroa

Por su parte, el conductor de televisión celebró recientemente su cumpleaños número 66 en Casa Palanti, en Argentina, acompañado de sus cinco hijos y su primo Luciano ‘El Tirri’ Giugno. La ausencia de la actriz en la celebración no pasó desapercibida y reforzó las versiones sobre el distanciamiento entre ambos.

El conductor compartió en sus redes sociales un mensaje reflexivo por su onomástico: “El día de mi cumpleaños ha significado un nuevo inicio, cargado de ilusiones y de razones para seguir adelante…”, escribió, dejando entrever una etapa de cambios en su vida personal.

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