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Club de fans de Pamela López impacta al revelar la exorbitante suma de dinero que pagó para que la trujillana aparezca en Times Square

¡Miles de soles! Los seguidores de Pamela López organizaron un homenaje sin precedentes para la participante de 'La granja VIP', mostrando su imagen en Times Square con un mensaje de apoyo anticipado por su cumpleaños.

Pamela López es una de las finalistas de 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/TikTok
Pamela López es una de las finalistas de 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/TikTok
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Pamela López vivió un momento inolvidable gracias a sus seguidores. Durante la jornada electoral del 7 de junio, la participante de 'La granja VIP' fue sorprendida por su club de fans, que decidió anticipar su cumpleaños con un gesto que ha captado la atención de medios y público: su imagen apareció en una de las pantallas más icónicas de Times Square, Nueva York.

El homenaje se organizó como un reconocimiento a la trayectoria de la influencer, quien atraviesa situaciones legales y emocionales complicadas. Según indicaron las admiradoras, la acción buscó enviar un mensaje de apoyo y motivación, resaltando el respaldo que mantiene la trujillana fuera del reality.

La imagen de Pamela López apareció en el Times Square de NY.

La imagen de Pamela López apareció en el Times Square de NY.

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Exponen la cifra que los fanáticos de Pamela López pagaron para que aparezca en Times Square

Las fanáticas de Pamela López revelaron que lograron materializar este homenaje gracias a una coordinación con seguidores radicados en Estados Unidos. La acción permitió que la imagen de la trujillana se proyectara en Times Square, uno de los lugares más emblemáticos y visitados del mundo, con un mensaje que destacaba su esfuerzo y evolución personal.

Según explicaron, la campaña tuvo un costo total de US$550, equivalentes a aproximadamente S/2.000, recaudados mediante una colecta organizada por el club de admiradoras.

"Pamela se lo merece, es una mujer que realmente ha resurgido y vamos por ella... ella y cualquiera de los reales va a ganar", expresaron las integrantes del grupo. Además, el gesto coincidió con la cercanía de su cumpleaños, el próximo 9 de junio, y busca transmitir respaldo en un momento especial para la influencer.

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'La granja VIP' en su recta final: Pamela López parte como una de las favoritas

El respaldo del público se refleja también dentro de 'La granja VIP', donde Pamela López se ha posicionado como una de las participantes con mayores posibilidades de ganar la primera temporada del reality. Su desempeño dentro del programa ha captado la atención del público, consolidando su imagen como favorita, aunque no se ha salvado del debate entre los televidentes por su conducta.

A pocos días de la final del programa de Panamericana, la pareja de Paul Michael lucha por el jugoso premio, pero para ello deberá superar en votación a su actual enamorado, Paul Michael, Gabriela Herrera, Mónica Torres y Shirley Arica.

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