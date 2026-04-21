La cantante Pamela Franco volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras ofrecer una entrevista en el programa de Andrea Llosa, donde abordó uno de los episodios más complejos de su vida personal. La artista detalló cómo enfrentó el diagnóstico de su menor hija, un proceso que coincidió con una profunda crisis en su relación con Christian Domínguez.

Durante la conversación televisiva emitida en Panamericana Televisión, la cumbiambera explicó que la situación se produjo meses antes de que se hiciera pública la infidelidad del líder de la Gran Orquesta Internacional. En ese contexto, la intérprete aseguró que su prioridad absoluta fue su rol de madre, especialmente tras conocer la condición de su hija, lo que terminó generando tensiones irreparables en la relación.

Las duras palabras de Christian Domínguez ante condición de su hija con Pamela Franco

Pamela Franco relató que, mientras atravesaba un proceso emocional intenso tras recibir el diagnóstico de su hija, no encontró el respaldo esperado en su entonces pareja. Según su testimonio, Christian Domínguez no solo cuestionó su enfoque en la maternidad, sino que también expresó su incomodidad por la falta de atención en la relación.

“Meses antes, él sabía lo que estábamos viviendo como padres. Yo estaba completamente enfocada en mi hija. No me voy a olvidar sus palabras: ‘Ya basta, no todo es ca***’”, declaró la artista, evidenciando el impacto que tuvo ese momento en su vida. La cantante también indicó que estos reclamos no se limitaron al ámbito privado, ya que Domínguez habría manifestado su malestar incluso ante familiares cercanos.

En ese contexto, la artista precisó que nunca obligó a Christian Domínguez a permanecer a su lado. Por el contrario, reconoció que, como madre primeriza, dedicó gran parte de su energía al cuidado y aprendizaje junto a su hija, lo que pudo haber afectado la dinámica de pareja. Sin embargo, cuestionó que él alegara haberse sentido forzado a continuar la relación.

Pamela Franco llora al revelar que su hija tiene autismo

En uno de los momentos más sensibles de la entrevista, Pamela Franco confirmó públicamente que su hija ha sido diagnosticada con autismo. La cantante enfatizó que no se trata de una enfermedad, sino de una condición que implica retos importantes, especialmente en el proceso de aceptación para los padres.

“Mi hija es autista, no es una enfermedad. Es difícil asimilarlo al inicio, pero ella es hermosa y me ha hecho la mujer que soy hoy”, expresó entre lágrimas. La artista también compartió que, pese a los momentos de tristeza, ha optado por mantenerse firme: “Si lloro, me seco las lágrimas, me maquillo y salgo a enfrentar el mundo”.