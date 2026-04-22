El reciente ampay de Tilsa Lozano, captada besando a un arquitecto que estaría casado pero separado de su esposa, ha generado comentarios en la farándula nacional. La atención no solo recae en la figura de la conductora de televisión, sino también en la respuesta del hombre involucrado, quien, pese a las imágenes difundidas y a haber compartido un viaje de cuatro días con ella a Colombia, negó ante ‘Magaly TV, la firme’ mantener una relación sentimental con la popular ‘Tili’ y aseguró que únicamente son amigos.

En medio de las reacciones que este episodio ha suscitado, un mensaje publicado por Lozano poco antes de la exposición mediática vuelve a cobrar relevancia y adquiere un nuevo matiz.

El mensaje de Tilsa Lozano

Horas antes del ampay y de las declaraciones de Andrés Muñoz, el con el que se mostró cariñosa, Tilsa Lozano había recurrido a sus redes sociales para compartir imágenes de sus días bajo el sol y junto al mar, acompañadas de reflexiones sobre la vida. Uno de estos mensajes llamó particularmente la atención al expresar el anhelo de ser valorada en una relación. “Merecemos que alguien nos mire como si fuéramos su deseo cumplido”, se lee en una de las publicaciones.

Aunque la recordada ‘Colita’ evitó precisar el lugar donde fueron tomadas las fotografías, una de ellas sugiere que estarían vinculadas a su viaje a Cartagena, en Colombia. Cabe recordar que, según ‘Magaly TV, la firme’, la modelo viajó al país vecino junto al arquitecto, aunque en ninguna de las imágenes difundidas aparece él.

Tilsa Lozano en Instagram antes de ser expuesta en 'Magaly TV, la firme'. Foto: captura Instagram

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Hombre niega a Tilsa Lozano tras ampay

Al ser consultado sobre su vínculo con Tilsa Lozano, Andrés Muñoz fue tajante ante los reporteros de Magaly Medina. “Somos amigos, somos súper amigos”, afirmó, dejando en claro que no es pareja de la exesposa de Jackson Mora.

De acuerdo con el programa de la ‘Urraca’, Muñoz, quien estaría relacionado con el rubro inmobiliario y también se desempeñaría como deportista, habría pasado la noche del 15 de abril en la casa de la influencer. Al día siguiente, ambos viajaron juntos a Cartagena y permanecieron varios días en el destino turístico, hasta que regresaron el 20 de abril. Posteriormente, el 21 de abril fueron vistos en actitudes cariñosas y llegaron a protagonizar un beso de despedida en las afueras del domicilio de la exvengadora.