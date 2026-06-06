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Karen Schwarz sorprende al poner a la venta sus vestidos tras mudarse a España: "Lo usé para la final de 'Yo Soy'"

La exreina de belleza Karen Schwarz lanzó una nueva edición de su 'closet sale' y sorprendió al ofrecer prendas que utilizó en algunos de los momentos más importantes de su carrera televisiva.

Karen Schwarz lanzó una nueva edición de su closet sale. Foto: composición LR/Instagram
Karen Schwarz lanzó una nueva edición de su closet sale. Foto: composición LR/Instagram
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Karen Schwarz sorprendió al anunciar que está vendiendo algunos de los vestidos más icónicos que utilizó durante su etapa en la televisión peruana. La exreina de belleza, quien actualmente reside en España junto a su esposo Ezio Oliva y sus dos hijas, compartió a través de sus redes sociales una nueva edición de su popular 'closet sale', iniciativa con la que pone a disposición prendas que marcaron momentos importantes de su carrera.

La conductora de televisión mostró varias de las piezas que forman parte de esta venta especial y destacó el valor sentimental de algunas de ellas. “Uno de mis vestidos favoritos. Lo usé para una final de 'Yo soy'”, expresó la modelo en sus historias de Instagram.

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Karen Schwarz pone a la venta prendas que marcaron su carrera televisiva

Desde su llegada a España, Karen Schwarz mantiene una activa presencia en redes sociales, en las que comparte detalles de su vida familiar y profesional. En esta ocasión, la empresaria decidió volver a lanzar su 'closet sale', con vestidos que utilizó en eventos, galas y programas de televisión que forman parte de su historia en los medios de comunicación.

La también modelo destacó algunas de las prendas más representativas de su colección personal. Entre ellas se encuentra el vestido que lució durante una de las finales de 'Yo soy', uno de los formatos más exitosos de la televisión peruana.

Actualmente, la exreina de belleza continúa desarrollando diversos proyectos pese a encontrarse fuera del Perú. A través de sus plataformas digitales promociona su marca de ropa interior 'Valente', impulsa su perfume 'KS4' y participa en espacios de contenido audiovisual.

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Karen Schwarz se emociona con reencuentro entre su madre y sus hijas

La modelo emocionó a sus seguidores al mostrar el reencuentro de sus hijas, Antonia y Cayetana, con su madre, Cecilia Espinoza, quien viajó hasta España para visitarlas.

“El amor más bonito, ese abrazo que sólo las abuelitas saben dar a sus nietos”, escribió la empresaria en sus redes sociales al compartir imágenes del especial encuentro.

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