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Yaco Eskenazi revela por primera vez por qué abandonó la conducción de ‘La granja VIP’: “No soportaba”

El conductor de TV Yaco Eskenazi enumeró la lista de incomodidades que presentó durante su estancia en 'La granja VIP'.

Yaco Eskenazi se presentó en el podcast de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Instagram.
Yaco Eskenazi se presentó en el podcast de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Instagram.
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Yaco Eskenazi habló con total sinceridad sobre su paso por 'La granja VIP', el reality de convivencia de Panamericana TV, en el que explicó las razones que lo llevaron a abandonar la conducción. Durante una conversación con Magaly Medina en su pódcast, el exchico reality reconoció que el programa representó un reto mayor al que esperaba y que nunca llegó a sentirse cómodo con la dinámica del formato.

Según comentó, una de las situaciones que más le costaba manejar era tener información privilegiada sobre la vida personal de los participantes, que ellos mismos desconocían. “No era un formato fácil para mí”, admitió. Añadió también que su trabajo en plataformas digitales, como su pódcast con Loco Wagner, le genera mayores ingresos que la televisión tradicional. “Por eso dejé la tele, en verdad”, confesó.

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Yaco Eskenazi admite que no encajaba en 'La granja VIP'

Durante la entrevista, Magaly Medina señaló que Yaco Eskenazi nunca terminó de adaptarse al ambiente de tensión, enfrentamientos y comentarios que suelen marcar el día a día de los realities de convivencia. Lejos de rechazar esa apreciación, el exconductor admitió que ese tipo de contenido estaba lejos de su personalidad.

“No, no era fácil para mí”, respondió cuando fue consultado sobre si las constantes discusiones dentro del programa le generaban incomodidad. Para explicar mejor su postura, detalló que su trabajo iba más allá de presentar el espacio, ya que mantenía un contacto cercano y frecuente con los concursantes.

“Como yo hacía bastante interacción con ellos, porque yo iba a los juegos, yo los veía”, comentó. Esa cercanía, según explicó, lo colocaba en una situación complicada, pues tenía conocimiento de información externa que los participantes desconocían mientras permanecían aislados dentro de la competencia.

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Yaco revela que no soportaba más 'La granja VIP'

Yaco Eskenazi también explicó qué era lo que realmente le generaba incomodidad durante su etapa en 'La granja VIP'. Contó que en más de una ocasión manejó información personal sobre algunos participantes que ellos aún desconocían.

“Yo, por ejemplo, sabía que ya uno de ellos ya no tenía novia y pensaba que seguía teniendo novia”, contó. El conductor señaló que, pese a conocer lo que ocurría fuera del reality, debía continuar interactuando con los participantes, quienes estaban aislados de todo lo que sucedía en el exterior.

“Yo lo tenía que ver todos los días, saludarlo y decirle: ‘Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo estás? Contento el tipo’. Y el tipo no sabía que le habían botado la ropa a la calle. Entonces, yo esa sensación no, no la soportaba”, explicó.

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