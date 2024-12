Laura Pausini enfrentó un episodio de tensión en uno de los conciertos de su gira internacional. Durante el espectáculo, la cantante experimentó una caída inesperada que alarmó a sus seguidores. Sin embargo, la artista mostró su compromiso y profesionalismo al retomar la actuación sin interrupciones.

¿Qué provocó la caída de Laura Pausini en su concierto?



Durante un espectáculo en Milán este fin de semana, Laura Pausini vivió un inesperado incidente que sorprendió a los asistentes y también generó gran preocupación. Todo comenzó cuando la cantante se enredó con su vaporoso vestido y cayó por las escaleras del escenario, lo que provocó un momento de tensión que dejó al público sin aliento.



Afortunadamente, la artista logró levantarse rápidamente tras el incidente y continuar con su presentación, demostrando su profesionalismo. A pesar de la aparatosa caída, que hizo que perdiera momentáneamente la compostura, Laura Pausini mantuvo su voz en alto y siguió interpretando su tema ‘Zero’.

Cabe señalar que los bailarines, atentos a la situación, se apresuraron a brindarle apoyo a Laura Pausini y poco después, la cantante aseguró que el espectáculo continuaría sin mayores contratiempos.



¿Qué dijo Laura Pausini sobre su caída en redes sociales?



Por otro lado, Laura Pausini ya se pronunció en sus redes sociales sobre su aparatosa caída, revelando que su gira ‘Winter World Tour 2024’ continuaría sin problemas. Cabe señalar que la preocupación entre sus seguidores aumentó tras la difusión de un video en el que se muestra su caída durante el espectáculo.

Sin embargo, Laura Pausini ha decidido comunicarse directamente con sus fans para informarles sobre su estado de salud y tranquilizarlos respecto a su recuperación.



“Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien. No me pasó nada, tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando, bailando y saltando. La gira continúa en Europa ahora. Me resbalé, pero no pasó nada”, detalló la italiana en el comunicado que compartió en redes sociales.