Milo J inaugurará los conciertos el viernes 17 en el Estadio Nacional, mientras que el sábado Laura Pausini cantará en el Arena 1 como parte de su gira mundial. | Foto: composición LR/difusión

Milo J inaugurará los conciertos el viernes 17 en el Estadio Nacional, mientras que el sábado Laura Pausini cantará en el Arena 1 como parte de su gira mundial. | Foto: composición LR/difusión

Artistas nacionales e internacionales están listos para hacer de este fin de semana uno de los mejores del año, ya que varios famosos pisarán suelo peruano después de muchos años, como es el caso de Laura Pausini. Conoce la agenda pactada para el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril.

Conciertos en Lima este viernes 17 de abril

Camilo Joaquín Villarruel, conocido artísticamente como Milo J, ya está en Lima. El cantante y compositor ya está listo para ofrecer su concierto el viernes 17 de abril en el Estadio Nacional, lugar que logró conseguir gracias a la alta demanda y al pedido de sus fans. Desde su llegada a suelo peruano, el artista argentino de 19 años no ha dejado de compartir con sus fieles seguidores. Las entradas (solo queda zona Campo) están a la venta en Teleticket.

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Antes de su show, que forma parte de su gira ‘La Vida Era Más Corta Tour 2026’, Milo J sorprendió al visitar un mural de su rostro en la capital peruana y tomarse foto con algunos de sus fans. Además, el artista urbano anunció que el jueves 16 de abril llegará al Museo de Arte de Lima (MALI) para reencontrarse con sus seguidores, como una forma de agradecimiento.

La salsa también tendrá su lugar este fin de semana, gracias a que la agrupación N’ Samble celebrará a lo grande sus 21 años de trayectoria con un concierto que promete hacer bailar a hombres y mujeres. Este evento está programado para el viernes 17 de abril en el Kímbara VIP (Av. Pettit Thouars 2481, Lince), donde habrá artistas invitados como Barrio Fino, Jeinson Manuel, A Conquistar, La Nobel, Mayrto y su Salsón, Angie Chávez, entre otros.

Formada en el 2025, la orquesta originaria de Barrios Altos, logró posicionarse por su estilo de salsa sensual y popular, calando en el gusto del público. Con Sandro Solar y Charles Aranda a la cabeza, N’Samble logró éxitos como ‘Hoy he vuelto a ver al amor’, ‘El tun tun de tu corazón’, ‘Me vas a extrañar’, ‘Amigo mío’ y sus recientes temas como ‘Curita si te arde’ y ‘Se nos rompió el amor’. Las entradas están a la venta en la boletería del local.

Conciertos en Lima el sábado 18 de abril

Otro de los conciertos más esperados de este 2026 es el que ofrecerá Laura Pausini el 18 de abril en el Arena 1 de la Costa Verde como parte de 'Yo canto world tour 2026', una gira que celebra la música que la inspiró desde sus inicios y que abarcará América Latina, Europa y Estados Unidos.

La artista italiana, reconocida por su trayectoria de más de tres décadas y por su vínculo con el público latinoamericano, cantará sus mejores éxitos y los temas de ‘Yo canto 2’, el nuevo disco de la cantante bajo el sello Warner Music, en el que reinterpreta clásicos italianos y latinos en diferentes idiomas, retomando el camino iniciado con su exitoso ‘Yo canto’ de 2006.

Como todos los fines, la cumbia peruana no puede faltar. La Bella Luz, uno de los grupos más sonados del momento, celebrará el cumpleaños de Oscar Junior con un concierto gratuito en el Parque Zonal Lloque Yupanqui (cruce de Av. Universitaria y Av. Naranjal en el distrito de Los Olivos), a partir de las 6.00 p. m. Entre los artistas invitados para el sábado 18 de abril estarán Sonia Morales, Somos Norte, Charanga Habanera y Dj Peligro.

La Bella Luz celebrará el cumpleaños de 'Senderito' con un show gratis. Foto: difusión.

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, no deja de rendir homenaje al ídolo de Armonía 10 que partió a la eternidad hace más de un año. Por eso, la cantante ha organizado un espectáculo para el sábado 18 de abril en La Catedral de la Cumbia, donde no solo recordarán al norteño, sino que reunirán a grandes exponentes de la música peruana.

En el concierto ‘Un Año en el Cielo” – Paul Flores “El Russo’ participarán Carolina Jaramillo, Kiara Franco, Linda Caba, Chechito, Tommy Portugal, Irvin Saavedra, Luigui Carbajal, Anthony Ponce, Caravana Cumbiambera de los Hermanos Peña, entre otros. Las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster o al 977 462 031.

Carolina Jaramillo rendirá homenaje a Paul Flores en Lima. Foto: difusión.

Conciertos en Lima el domingo 19 de abril

La Bella Luz llevará lo mejor de su repertorio a El Remanso de Comas, donde los cantantes ofrecerán un show exclusivo por cinco horas. Este concierto se realizará el domingo 19 de abril, a partir de las 2.00 p. m. y las entradas están a la venta en Vaope desde S/20. No faltarán temas como ‘Mix chelero’, ‘Mix quiero ser feliz’, ‘El hombre feliz’, ‘Ojitos mentirosos’, entre otros.



