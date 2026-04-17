Laura Pausini vuelve a Lima con la fuerza de una estrella que nunca ha dejado de brillar. La cantante italiana, reconocida por su voz inconfundible y sus baladas que marcaron generaciones, traerá a la capital peruana el esperado 'Yo Canto World Tour', un espectáculo que ya se perfila como uno de los más importantes del calendario musical 2026.

La cita promete una noche de emociones intensas, con un repertorio que mezcla clásicos de su carrera y homenajes a la música latina. El anuncio de su regreso desató una fiebre entre sus seguidores, quienes agotaron las entradas, confirmando que el vínculo entre Pausini y el público peruano sigue intacto.

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Precios y entradas para el concierto de Laura Pausini en Perú 2026

La venta de entradas se realizó a través de la plataforma Joinnus y la acogida fue inmediata. Las zonas Platinum (S/650), VIP (S/450) y General (S/250) se agotaron en pocos días, confirmando la enorme expectativa que despierta el regreso de Laura Pausini a Lima después de dos años.

Sin embargo, aún es posible acceder a boletos mediante la web de Cuponidad, lo que abre una última oportunidad para quienes desean ser parte de esta cita. El concierto tendrá lugar en el Arena 1 de la Costa Verde, recinto con capacidad para más de 15.000 personas, que se prepara para recibir a la cantante italiana en una noche que promete quedar grabada en la memoria del público peruano.

Laura Pausini regresa a Perú después de dos años. Foto: La Bóveda

¿Cuál será el setlist de Laura Pausini en Lima?

El setlist que Laura Pausini presentará en Lima combina sus baladas más reconocidas con versiones de canciones emblemáticas de artistas de habla hispana. Entre sus temas destacan 'Yo canto', 'Se fue' y 'Víveme', piezas que siguen siendo parte esencial de su trayectoria. Además, la artista incluirá homenajes a figuras como Shakira, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Celia Cruz, Violeta Parra, el destacado intérprete nacional Gian Marco y más, lo que convierte el concierto en un recorrido por la memoria musical de la región.

'Yo canto'

'Mi historia entre tus dedos'

'Escucha a tu corazón' / 'Emergencia de amor' / 'El primer paso en la luna'

'Hijo de la Luna'

'Entre tú y mil mares'

'¿Por qué te vas?'

'Verdades a medias' / 'Como si no nos hubiéramos amado'

'Antología'

'Volveré junto a ti'

'Cuando nadie me ve'

'Y mi banda toca el rock' / 'La isla bonita' / 'Se fue' / 'Oye mi canto'

'Pausa'

'El talismán'

'Durar' / 'En ausencia de ti' / 'Surrender'

'Gracias a la vida'

'Entre sobras y sobras me faltas'

'El patio'

'Amores extraños' / 'La soledad' / 'Inolvidable'

'Escucha atento'

'Similares' / 'Las cosas que vives' / 'Bienvenido' / 'Primavera anticipada'

'Turista'

'La vida es un carnaval'

'En cambio no'

'Víveme'

'Bachata rosa' / 'Gente' / 'Hasta la raíz' / 'Hoy' / 'Eso y más'

'Livin’ la vida loca'

'Mariposa tecknicolor'

'En la puerta de al lado' / 'Caja' / 'Carta' / 'Bastaba' / 'Con la música en la radio'

¿A qué hora inicia el concierto de Laura Pausini en Lima?

El concierto de Laura Pausini se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 2026, en el Arena 1 de la Costa Verde, San Miguel, uno de los recintos más importantes de Lima para espectáculos internacionales. La cita está programada para las 8.00 p. m., y se espera que el evento se extienda por más de dos horas de música y emoción.

Con este regreso, Laura Pausini reafirma su vínculo con el público peruano y se suma a la lista de grandes artistas que han elegido Lima como parada obligatoria en sus giras mundiales este 2026. El 'Yo Canto World Tour' promete ser una experiencia única, donde cada canción será un viaje directo a la memoria y al corazón de sus seguidores.