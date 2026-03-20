Durante la más reciente emisión de 'Arriba mi gente', Karla Tarazona opinó sobre el ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina, durante la despedida de soltero de Francho Sierralta. Tras ellos, la exfigura de Panamericana Televisión aseguró de manera tajante que no permitiría que su actual pareja, Christian Domínguez, asista a este tipo de celebración.

"No lo dejaría, ya sabes a lo que se presta", le contestó a Ricardo Rondón. "Una despedida de solteros entre hombres y fuera del país, con tanta logística y dinero por invertir, ya sabes que no le van a ir a rezar a la virgen", declaró Tarazona.

Karla Tarazona comparte detalles sobre la vez que Christina Domínguez le fue infiel

Basada en su experiencia personal, pues el líder de la Gran Orquesta Internacional le fue infiel en el 2016 con Isabel Acevedo, señaló que pasar por una situación así causa mucho dolor, lo que se incrementa a ser personajes públicos y estar expuestos a las críticas y señalamientos.

"Es bien doloroso, una situación así es humillante y dolorosa porque es expuesta a nivel nacional. A eso hay que sumarle las burlas, porque hay gente sin empatía. Incluso han sepultado a Laura Spoya porque salió como burlándose de la situación y minimizándola también", comentó.

Karla Tarazona comparte detalles sobre la vez que Christian Domínguez le fue infiel

En 2024, la conductora de televisión concedió una entrevista a Trome donde contó detalles inéditos sobre la vez que el cantante de cumbia le fue infiel con Isabeel Acevedo, a pocos meses de haber dado a luz. Además, se mostró dolida porque consideraba a la bailarina como parte de su círculo cercano.

"Yo sé aceptar cuando me dicen: ‘Ya no te amo’. Sin embargo, en esta situación fue complicado porque era mentira tras mentira. Eran cosas que sí lastimaban. Sobre todo, que le hayas abierto a alguien la puerta de tu casa y que esa persona traicionara tu confianza. Todo lo que sucedía era en mi cara, en mis narices, la única que no veía más allá de lo evidente era yo. Fue bastante difícil aceptar o creer que alguien podía hacer eso", finalizó.







