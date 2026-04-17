Melanie Martínez no se guardó nada al opinar sobre el futuro sentimental de su expareja, Christian Domínguez, con Karla Tarazona. Durante una entrevista en el pódcast 'Q' Bochinche', la empresaria cuestionó duramente la posibilidad de que la relación llegue a consolidarse en un matrimonio.

“Yo no creo que alguien pueda tener un futuro con una persona como él. Nadie en su sano juicio podría estar feliz con alguien que es desleal, mentiroso, traicionero, que no puede enfrentar las cosas así frontal, que ataca por la espalda y se cubre”, afirmó la madre de la hija del cumbiambero.

Melanie Martínez advierte futuro para la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Frente a Pamela Franco, la expareja del líder de la Gran Orquesta Internacional señaló, desde su experiencia personal, no considera viable una relación duradera del cumbiambero con Karla Tarazona tras haber retomado su relación por segunda vez y tener un hijo en común.

Martínez recordó episodios del pasado, como la infidelidad ocurrida en 2010, cuando Domínguez fue vinculado con Julissa Vásquez, conocida como 'Tulita'. A partir de estos antecedentes, sostuvo que su percepción sobre él no ha cambiado con los años, e incluso se ha reforzado debido a la distante relación que mantiene con su hija. “Si no puedes amar lo que engendraste tú mismo, no vas a poder amar en tu vida. Entonces esa persona no tiene buen futuro”, sentenció.

Melanie Martínez revela cómo era su relación con Domínguez como padre

La empresaria también se refirió al rol de Christian Domínguez como padre de su hija Camila, revelando que su percepción empeoró con el tiempo. Según explicó, esperaba que él pudiera mejorar como persona a partir de su paternidad, pero asegura que eso no ocurrió.

“Yo pensaba que como papá trataría de ser un mejor ser humano… pero después de lo que ha hecho, tratando a su propia hija como si fuera un enemigo más en su vida, creo que no es un buen ser humano”, expresó.

Pese a ello, aclaró que siempre mantuvo una relación cordial con el cantante por el bienestar de su hija. “Yo siempre he sido cordial por mi hija y le he abierto las puertas de mi casa para que trate de ser un buen papá. Que no lo haya aprovechado ya no es problema mío”, indicó.