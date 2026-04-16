A pesar de la situación personal, Hart compartió recuerdos de su infancia en Instagram, instándose a disfrutar cada momento y mantener la determinación en su vida. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

A pesar de la situación personal, Hart compartió recuerdos de su infancia en Instagram, instándose a disfrutar cada momento y mantener la determinación en su vida. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

Mario Hart estuvo de cumpleaños el miércoles 15 de abril. Al parecer, no fue el mejor festejo, no solo porque hace pocas semanas se mostró dolido por la muerte de su perrito, quien lo acompañó por una década, sino por la crisis que vive en su matrimonio con Korina Rivadeneira. En medio de los rumores de que ya están separados, la modelo venezolana no quiso que esta fecha pase desapercibida y le dedicó unas palabras por sus 39 años.

Asimismo, Mario Hart compartió varias fotografías suyas de niño para dedicarse un mensaje a sí mismo. “¡Llegaron los 39, chiquillo! Sigue haciendo las cosas con la misma determinación y pasión que le pones a lo que te propones. Sigue con la misma fuerza y que nada te derrumbe. Y sobre todo, disfruta cada minuto que el tiempo vuela. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones”, fue lo que escribió el piloto en su Instagram.

Korina Rivadeneira sorprende a Mario Hart con un frío mensaje

Korina Rivadeneira, quien tampoco se ha animado a confirmar el fin de su relación con Mario Hart, aprovechó la publicación del exparticipante de ‘Combate’ para comentar su post. Lejos de terminar con los rumores de su posible separación, su mensaje generó más dudas que certezas.

Mario Hart recibió mensaje de su esposa en el día de su cumpleaños. Foto: Instagram

“Feliz cumple, feliz vida, bendiciones, salud y felicidad por siempre”, fue el escueto mensaje de Korina Rivadeneira. Su dedicatoria aumentó los rumores por falta de palabras como “amor” o “te amo”; como lo hacía en anteriores cumpleaños del exchico reality.

“Mejor no lo hubieras saludado”, “¿Algo más bonito? Vamos, el chato te da una ‘vidaza’”, “Mejor pon... Saludos cordiales”, “¿Por qué tan fría con él?, se nota que Mario te ama, no sé por lo que estén pasando, pero todo se soluciona mientras haya vida, tienen dos hijos hermosos, luchen por ellos” y “Ese saludito me dio ganas de volverme a meter a la cama y taparme con doble cubrecama porque sentí un terrible frío”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

Usuarios cuestionaron el mensaje de Korina Rivadeneira a Mario Hart. Foto: Instagram

Hasta el momento, ni Korina Rivadeneira ni Mario Hart han querido confirmar que se han separado, sin embargo, los rumores crecieron cuando se dio a conocer que la vivienda que compartían frente al mar, en Chorrillos, fue puesta a la venta. Para evitar las especulaciones, el piloto confirmó que, efectivamente, la casa está en venta, pero negó que la decisión esté relacionada con problemas en su relación.

“La casa la tenemos a la venta desde el día siguiente que nos mudamos. Se dio la oportunidad y la pusimos a la venta, como un tema de negocio y, si se da, bacán y rentabilizar un poco. Pero no es parte de la coyuntura, no es que lo hayamos puesto a la venta recién”, aclaró el conductor de TV el pasado lunes 6 de abril.