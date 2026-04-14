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Brian Rullan decepcionado de Laura Spoya tras revelarse foto con su joven trabajador en piscina: "Eso es lo que me da pena"

Brian Rullan rompe su silencio tras la difusión de imágenes de Laura Spoya con Sebastián Gálvez en Jamaica. El empresario tuvo duras palabras en contra de su expareja y señaló que él sí va a priorizar a su familia.

Laura Spoya se fue de vacaciones por Semana Santa con Sebastián Gálvez. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Laura Spoya se fue de vacaciones por Semana Santa con Sebastián Gálvez. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

La reciente controversia que involucra a Brian Rullan y Laura Spoya ha captado la atención pública luego de que se difundiera una fotografía de la conductora junto a Sebastián Gálvez durante un viaje a Jamaica por Semana Santa. La imagen, en la que ambos aparecen abrazados en una piscina de hotel, generó cuestionamientos en redes sociales sobre la naturaleza de su vínculo.

En medio del revuelo, Brian Rullan utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta: "La clave está en cómo reaccionas a todas esas pend*** que suceden". Aunque no mencionó directamente a la madre de sus hijos, el contexto llevó a que sus palabras se vincularan con la polémica.

PUEDES VER: Laura Spoya reacciona a su presunta relación con joven tras difundirse imagen abrazados en una piscina: "No me da la gana"

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Brian Rullan habla sobre la foto de Laura Spoya con Sebastián Gálvez

Tras la viralización de la imagen de Laura Spoya y Sebastián Gálvez, el programa ‘Qbochinche’ se comunicó con Brian Rullan para conocer su postura. El empresario evitó confirmar si su mensaje estaba dirigido a su expareja, pero dejó clara su incomodidad frente a la situación mediática.

“No, no puedo hablar, no puedo por mis hijos, espero que me entiendan”, señaló Brian Rullan, marcando distancia del conflicto. Durante la conversación, insistió en que su prioridad no es alimentar la polémica, sino mantener la estabilidad de su entorno familiar.

La fotografía difundida, tomada en Jamaica, avivó la conversación digital debido a que Laura Spoya había señalado previamente que Sebastián Gálvez era solo su amigo. Sin embargo, la cercanía mostrada en la imagen generó dudas entre seguidores y programas de espectáculos, especialmente porque la conductora no había compartido ese momento en sus redes sociales.

PUEDES VER: ¿Viaje oculto? Magaly Medina expone imágenes de Laura Spoya con su ‘amigo’ Sebastián Gálvez en Jamaica

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Brian Rullan prefiere no hablar más por sus hijos

En sus declaraciones, Brian Rullan reiteró su decisión de no profundizar en el tema, argumentando que cualquier exposición pública podría afectar a sus hijos. “Yo sí tengo que proteger a mis hijos y lo que ellos vean en el futuro en internet”, afirmó con firmeza.

El empresario también expresó su preocupación por el impacto que este tipo de situaciones puede tener a largo plazo: “A mí lo que me da más pena es todo lo que van a ver mis hijos”, dijo, evidenciando un enfoque centrado en su rol como padre antes que en el conflicto mediático.

Mientras tanto, Laura Spoya no ha emitido nuevas declaraciones tras la difusión de las imágenes con Sebastián Gálvez. La polémica continúa generando comentarios en redes sociales y espacios televisivos, donde se analizan los detalles del viaje a Jamaica y las apariciones públicas de la conductora junto a su entorno cercano.

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