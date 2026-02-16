HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Exponen la identidad del supuesto nuevo galán de Laura Spoya tras accidente

La exreina de belleza, Laura Spoya, vuelve a captar la atención luego de que se difundieran imágenes que la vinculan con un joven con quien habría compartido varios encuentros en las últimas semanas.

Laura Spoya tendría nuevo galán, según ‘Q’ bochinche!’
Laura Spoya tendría nuevo galán, según ‘Q’ bochinche!’ | Composición LR / Google

La figura de Laura Spoya continúa bajo la mirada pública tras conocerse nuevos detalles sobre su entorno personal. En esta ocasión, el interés se centra en la identidad del hombre que la habría acompañado en distintos momentos recientes, tanto antes como después del accidente que protagonizó y que la mantuvo en proceso de recuperación.

Imágenes y registros audiovisuales difundidos en redes sociales la muestran junto a Sebastián Gálvez Seguín, nombre que comenzó a circular con fuerza luego de ser relacionado directamente con la conductora. Los materiales generaron especulaciones inmediatas, debido a la cercanía evidenciada en espacios públicos y a la frecuencia con la que ambos habrían coincidido.

PUEDES VER: Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

lr.pe

Nuevo galán de Laura Spoya: imágenes y encuentros que generan rumores

Según la información compartida, los encuentros habrían ocurrido en una conocida cevichería ubicada en Surco y en un concurrido bar de Barranco. Estos escenarios despertaron el interés del público, ya que diversos testigos afirmaron haber visto a la modelo acompañada del mismo joven en más de una oportunidad, lo que reforzó la idea de un posible vínculo más cercano.

Durante una reciente transmisión digital, Ric La Torre fue directo al mencionar al protagonista de los rumores. “Sebastián Gálvez Seguín. Gálvez Seguín. Vamos a ver su fotografía, sus videos”, expresó al presentar al joven que, según sus fuentes, estaría compartiendo actualmente tiempo con Laura Spoya.

Lo que se dijo en el pódcast sobre la cercanía entre Laura y presunto galán

El comunicador detalló que el material recibido por su producción correspondería a una cevichería situada en La Encalada, dentro del distrito de Surco. “Él sería el chico que sale en esta cevichería, porque entiendo que la grabación que han mandado es una cevichería en la Encalada. Sí. En la Encalada en Surco”, explicó, precisando el lugar del registro.

Además, La Torre señaló que el vínculo no sería reciente. “Y este chico tendría una amistad con Laura Spoya ya de hace unas semanas atrás”, indicó, sugiriendo que la confianza observada en las imágenes tendría un origen previo y no respondería a un acercamiento repentino.

Samuel Suárez cree que Laura Spoya tendría nuevo galán

Un detalle adicional mencionado durante el espacio fue un rasgo que permitiría reconocerlo con facilidad. “Miren, le gusta los gorritos, por ahí podemos identificarlo”, comentó el conductor, aludiendo a un elemento distintivo del estilo del joven.

Por su parte, Samuel Suárez respaldó la versión con información proporcionada por una fuente cercana. “Una persona muy conocida del medio, yo meto las manos al fuego por esa persona, me dijo: ‘Yo lo vi en Barranco Bar con Laura Spoya hace tres semanas aproximadamente y te lo puedo decir’”, relató, sin revelar la identidad del testigo.

PUEDES VER: Podcast Q'Bochinche! expone video de Laura Spoya con joven en situación comprometedora

lr.pe

Samuel no revela la fuente que le dijo sobre presunto romance de Laura Spoya

El comunicador prefirió mantener en reserva el nombre de quien le brindó el testimonio. “No voy a decir el nombre de la persona, pero me dijo: ‘Porque mi ex es muy amigo de él’. Nada más”, añadió.

Finalmente, también se mencionó que una camioneta blanca vinculada al joven habría sido vista en la zona de Pachacámac. “Nos cuentan por interno que esa camioneta blanca la han visto por Pachacámac, así que no podemos decir más”, señaló La Torre, subrayando que los datos aún deben manejarse con prudencia.

