Partidos de Ecuador en el Mundial 2026: cuándo juega, horarios y canal de TV para ver la fase de grupos
Con Sebastián Beccacece como entrenador, la Selección de Ecuador ya sabe qué rivales tendrá que enfrentar en el Mundial 2026. Entérate cuándo serán sus partidos en la fase de grupos.
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La Selección de Ecuador jugará la fase de grupos del Mundial 2026 ante duros rivales que también buscarán el pase a la siguiente fase del torneo. En esta nota conoceremos el fixture y los próximos rivales que tendrá el país sudamericano.
Antes del inicio de la Copa del Mundo, la selección ecuatoriana pactó dos amistosos como preparación: en el primero venció 2-1 a Arabia Saudita y el siguiente será ante Guatemala este domingo 7 de junio, en su último duelo previo al arranque del certamen mundial.
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¿Cuál es el próximo partido de Ecuador?
La selección ecuatoriana debutará en el Mundial 2026 el domingo 14 de junio frente a su similar de Costa de Marfil. El partido comenzará a las 6.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública y DSports.
Fixture de Ecuador en el Mundial 2026
El conjunto sudamericano integra el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Todos sus partidos los jugará en territorio estadounidense.
- Costa de Marfil vs Ecuador | domingo 14 de junio del 2026 | 6.00 p. m. | Filadelfia (Estados Unidos)
- Ecuador vs Curazao | sábado 20 de junio del 2026 | 7.00 p. m. | Misuri (Estados Unidos)
- Ecuador vs Alemania | jueves 25 de junio del 2026 | 3.00 p. m. | Nueva Jersey (Estados Unidos)
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Lista de convocados de Ecuador para el Mundial 2026
- Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán), Gonzalo Valle (LDU Quito), Moisés Ramírez (Kifisia)
- Defensores: Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Félix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Tijuana), Joel Ordóñez (Club Brugge), Pervis Estupiñán (AC Milan), Yaimar Medina (Genk)
- Volantes: Alan Franco (Atlético Mineiro), Moisés Caicedo (Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Kendry Páez (Riber Plate), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Anthony Valencia (Antwerp), Alan Minda (Atlético Mineiro)
- Delanteros: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Nilson Angulo (Sunderland), Jordy Caicedo (Huracán) y Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart)