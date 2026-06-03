Partidos de Ecuador en el Mundial 2026: cuándo juega, horarios y canal de TV para ver la fase de grupos

La selección de Ecuador tendrá su quinta participación en el Copa del Mundial. Foto: FEF

La selección de Ecuador tendrá su quinta participación en el Copa del Mundial. Foto: FEF

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La Selección de Ecuador jugará la fase de grupos del Mundial 2026 ante duros rivales que también buscarán el pase a la siguiente fase del torneo. En esta nota conoceremos el fixture y los próximos rivales que tendrá el país sudamericano.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, la selección ecuatoriana pactó dos amistosos como preparación: en el primero venció 2-1 a Arabia Saudita y el siguiente será ante Guatemala este domingo 7 de junio, en su último duelo previo al arranque del certamen mundial.

¿Cuál es el próximo partido de Ecuador?

La selección ecuatoriana debutará en el Mundial 2026 el domingo 14 de junio frente a su similar de Costa de Marfil. El partido comenzará a las 6.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública y DSports.

Fixture de Ecuador en el Mundial 2026

El conjunto sudamericano integra el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Todos sus partidos los jugará en territorio estadounidense.

Costa de Marfil vs Ecuador | domingo 14 de junio del 2026 | 6.00 p. m. | Filadelfia (Estados Unidos)

Ecuador vs Curazao | sábado 20 de junio del 2026 | 7.00 p. m. | Misuri (Estados Unidos)

Ecuador vs Alemania | jueves 25 de junio del 2026 | 3.00 p. m. | Nueva Jersey (Estados Unidos)

Lista de convocados de Ecuador para el Mundial 2026

Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán), Gonzalo Valle (LDU Quito), Moisés Ramírez (Kifisia)

Hernán Galíndez (Huracán), Gonzalo Valle (LDU Quito), Moisés Ramírez (Kifisia) Defensores: Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Félix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Tijuana), Joel Ordóñez (Club Brugge), Pervis Estupiñán (AC Milan), Yaimar Medina (Genk)