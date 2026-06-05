Dueño de ‘Maido’ anuncia que se casará con su novia tras doce años de relación: “Un sí para siempre”

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Mitsuharu Tsumura, más conocido como Micha, anunció su compromiso con su novia, Mariana Frías, tras 12 años de relación. Este importante paso en la vida del laureado chef llega poco después de que su restaurante Maido fuera elegido como el mejor del mundo en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants 2025.

La noticia fue compartida por la propia Mariana Frías a través de su cuenta de Instagram. La publicista publicó un collage de fotos en las que aparece sonriente al lado del empresario peruano y mostró por primera vez su anillo de compromiso. “Mayo de emociones, despedidas, nuevos comienzos y un sí para siempre”, compartió la también influencer de 41 años.

¿Cuándo será la boda entre Micha y Mariana Frías?

Por ahora, el chef y la también comunicadora no han revelado la fecha exacta de su boda ni mayores detalles de la ceremonia. Sin embargo, el anuncio de su compromiso no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones entre figuras del espectáculo y representantes de la gastronomía peruana.

Uno de los primeros en felicitarlos fue el chef Javier Masías, quien comentó: “Que viva el amor”. A su vez, Cassandra Sánchez de la Madrid también los saludó: “Felicitaciones”. También se sumó a las muestras de cariño el chef Virgilio Martínez, dueño del restaurante Central, quien expresó su alegría con dos emojis de corazón en la publicación. Por su parte, el conductor Christian Rivero también felicitó a Mariana Frías por la noticia: “¡Felicidades, Mariana!”.

Micha considera a su pareja una pieza clave en el éxito de Maido

Cuando Maido fue elegido el mejor restaurante del mundo en 2025, Micha destacó públicamente a las personas que lo acompañaron y apoyaron para alcanzar este importante logro. Entre ellas, mencionó a su familia y a su futura esposa, Mariana Frías, a quien describió como una pieza fundamental en su camino al éxito.

Debido a esto, la publicista tuvo palabras de elogio hacia su pareja: “Apasionado por lo que hace, que valora mucho el tiempo que pasa con su familia y con las personas que trabajan con él. Además, y esto lo pueden confirmar todos sus amigos, es superdivertido. Tenemos una dinámica muy bonita, la pasamos superbién y estamos creciendo juntos, cada uno en su profesión”, dijo en ese entonces la publicista para la revista Cosas.