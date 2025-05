Sebastián Yatra habría sido infiel a su novia con la modelo peruana Luana Barrón, según Jordi Martin: “Una pinta de cachos”

El famoso cantante colombiano Sebastián Yatra y la modelo e influencer peruana Luana Barrón, están en el ojo de la prensa española, luego de ser captados juntos en actitudes románticas en el aeropuerto de Barcelona. Dichos medios especulan de que ambos estarían iniciando una relación sentimental.

Sin embargo, el periodista Jordi Martín, en conversación con ‘Amor y fuego’, aseguró que esto, en realidad, se trataría más de una infidelidad. Según explicó, una reconocida revista colombiana publicó en portada que el artista está en amores con la actriz española Nona Sobo, con quien incluso fue fotografiado de la mano.

Sebastián Yatra estaría en una relación con española Nona Sobo y peruana Luana Barrón

El paparazi de las estrellas, el periodista español Jordi Martin reveló que se contactó con fuentes muy cercas a la actriz Nona Sobo, quienes le confirmaron que ella mantiene una relación con Sebastián Yatra, y que estarían cerca de cumplir los dos meses.

"Esto tiene la pinta de que podría ser presuntamente unos cachos (...) Yo ayer me pongo en contacto cuando veo la portada de la Revista Semana 'Relación nueva de Sebastián Yatra con Nona Sobo’ (...) Me pongo en contacto con la gente de Nona Sobo, me dicen que llevan un mes y medio de relación y que está super enamorada y que son novios", compartió Martin al programa ‘Amor y fuego’.

Esta información llevó al periodista a concluir que Sebastián Yatra estaría siendo presuntamente infiel a la española Nona Sobo. Además, instó al cantante colombiano a dar la cara y diga con quién está realmente en una relación.

"Qué hacía la misma semana con Nonsa Sobo en Madrid y con Luana Barrón, agarro en el aeropuerto de Barcelona yéndose de viaje a Marrakech, venían de estar dos días en Barcelona, en la Costa Brava los dos solitos. Qué nos explique cómo cuatro días la pasa con Luana Barrón y la misma semana lo enganchan en Madrid con actitud cariñosa con Nona Sobo", sostuvo.

¿Quién es la modelo peruana Luana Barrón y con quienes ha estado?

Luana Barrón es una conocida modelo e influencer peruana que alcanzó gran popularidad en el programa ‘Esto es guerra’. A sus 25 años, ha logrado reunir más de un millón de seguidores en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida saludable y sus viajes. Además de su carrera como modelo, ha sido figura frecuente en los medios peruanos, tanto por su vida amorosa como por sus polémicas.

En cuanto a su vida sentimental, ha sido vinculada a varias personalidades públicas, entre ellas el youtuber colombiano Mario Ruiz y el modelo Hugo García, aunque ambos desmintieron cualquier relación romántica. Más recientemente, en 2024, Barrón causó controversia por una foto publicada junto a un león en un safari en Tanzania, lo que generó críticas sobre la ética de los safaris fotográficos. Ante la polémica, la modelo eliminó la imagen y ofreció disculpas a través de sus redes sociales, explicando que el lugar visitado se dedicaba a la rehabilitación de animales.