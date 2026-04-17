Reimond Manco sorprende al asegurar que podría manipular a su esposa para que lo perdone por sus traiciones: “Yo la conozco”

Durante su entrevista con Magaly Medina, el exfutbolista Reimond Manco enfatizó que su intención no es manipular a su esposa ni hacer que ella lo perdone, sino asumir la responsabilidad de sus acciones.

Reimond Manco confiesa su infidelidad en una entrevista con Magaly Medina, donde acepta que perdió a su esposa debido a sus propios errores. Foto: Instagram/captura ATV
Reimond Manco perdió a su esposa por sus propios errores. Durante su entrevista con Magaly Medina, el exfutbolista admitió que le fue infiel al menos una vez y que tuvo conversaciones subidas de tono con varias mujeres. Sin embargo, Lilia Moretti le dio una oportunidad que él desaprovechó. La ‘Urraca’ no dudó en cuestionarlo y hasta lo acusó de querer dar pena para que la madre de sus hijos lo perdone.

“Yo estoy aceptando mi error. Yo estoy acá para pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos. Yo no estoy acá para excusarme. Ya lo hubiese hecho. Ojo, no quiero que mi esposa me perdone porque hay una cosa que yo te dije en el podcast. Yo la amo tanto que hasta estando sin ella, quiero que sea feliz”, declaró Manco el miércoles 15 de abril.

Reimond Manco asegura que no busca el perdón de su esposa

Según Reimond Manco, su única intención de ir al programa ‘Magaly TV, la firme’ fue para pedir perdón a su esposa a nivel nacional y no para dar pena con el objetivo de conseguir que ella vuelva con él. Asimismo, reconoció que él anteriormente le ha mentido y manipulado a su esposa tras verse descubierto.

“Ella me ha descubierto muchas veces y ahorita no va a volver a pasar lo mismo porque yo ya no quiero que ella sufra por mí. Ella no se merece esto ni mis hijos. Si yo en su momento fui una persona dañina, tengo que alejarme y es lo que me toca hacer y lo voy a hacer”, añadió.

Magaly Medina increpa a Reimond Manco

Para Magaly Medina, lo que busca Reimond Manco con todo su discurso es victimizarse y dar lástima; sin embargo, el exfutbolista descartó que esa sea su intención. “No es dar lástima. ¿Sabes que es dar lástima? Te voy a contar algo: En el tiempo en que ella me descubre algunas cosas, yo me arrodillaba a llorarle, a manipularla. Eso es dar lástima. Pero ahora yo no quiero cometer el mismo error. Yo soy el único culpable”, respondió.

Ante la insistencia de Magaly Medina, Manco aseguró que si él se lo propone, podría conseguir el perdón de Lilia Moretti. “Podría hacer lo mismo porque yo la conozco. Sé cómo manipularla, podría actuar de la misma forma, pero no quiero. No quiero dañar más. No quiero ni dañarla a ella ni dañar a mis hijos. Quiero tratar de que mis hijos siempre estén bien, siempre”, concluyó. 


