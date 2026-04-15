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Mujer muestra chats con Reimond Manco y revela cómo es la relación con su esposa: “Somos bastante ‘open’, no hay celos”

Reimond Manco es acusado de enviar mensajes comprometedores a una seguidora. La joven, identificada como Maydiel, contó que el exfutbolista la contactaba durante la madrugada, afirmando que su esposa estaba durmiendo.

Reimond Manco es acusado de enviar mensajes comprometedores a una seguidora tras revelaciones en ‘Magaly TV’. Foto: Instagram/captura ATV.
Reimond Manco es acusado de enviar mensajes comprometedores a una seguidora tras revelaciones en ‘Magaly TV’. Foto: Instagram/captura ATV. | Foto: Instagram/captura ATV.

Reimond Manco utilizaba las redes sociales y las cámaras de televisión para presumir su nueva vida, alejada de los escándalos y de los excesos. Sin embargo, una mujer mostró conversaciones comprometedoras a 'Magaly TV, la firme' para desenmascarar al exfutbolista, a quien acusa de pedirle imágenes privadas y otras propuestas indecentes a pesar de estar casado.

“Él cortaba live en TikTok a las 2.00 a. m. y a esa hora me escribía. Sí, me solicitaba (imágenes de ella)”, reveló la joven identificada como Maydiel, quien no solo habría sido su fan, sino su moderadora en redes sociales.

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Seguidora de Reimond Manco lo expone a nivel nacional

De acuerdo a su versión en el programa de Magaly Medina, dada a conocer el último martes 14 de abril, Maydiel conoció a Reimond Manco en octubre de 2025 a través de TikTok, donde inicialmente se hicieron amigos, aunque pronto, según ella, notó insinuaciones de su parte. 

“Desde el inicio notaba cierto coqueteo. Yo tenía la imagen que todo el mundo hasta hace poco había tenido de él: que era una persona que había cambiado, que se enfocaba en su esposa. Luego, a las semanas, él fue más explícito. Me comenzó a ‘pulsear’”, afirmó su seguidora.

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Fan de Reimond Manco revela cómo se conocieron

Asimismo, la joven reveló que conoció en persona al recordado ‘Jotita’ en una reunión que él organizó con sus seguidores en noviembre de 2025. Desde entonces, Manco empezó a enviarle mensajes de madrugada, aprovechando que su esposa Lilia Moretti dormía. Aunque ella le dejó en claro que no quería problemas con su cónyuge, él le dio a entender que tenían una relación libre.

“Mensajes a la madrugada porque él me decía que su esposa estaba durmiendo, porque yo le decía, ‘Oye, ¿por qué me escribes esto? Tu esposa va a ver. No quiero problemas’. Siempre le mencioné que yo no quería problemas. Él me decía, ‘No, tranquila, yo lo tengo todo bajo control. Nosotros manejamos una relación bien open. Ella no va a ver nada. Además, a esta hora está durmiendo’”, dijo para el programa de Magaly Medina.

Maydiel, seguidora de Reimond Manco lo acusó de serle presuntamente infiel a su esposa. Foto. Composición LR/ATV.

Maydiel, seguidora de Reimond Manco lo acusó de serle presuntamente infiel a su esposa. Foto. Composición LR/ATV.

Además, la joven compartió capturas de su conversación con el exfutbolista de Alianza Lima. “Nosotros somos bastante ‘open’, así que no hay celos ni nada de eso. Me debes los masajes. Dos cosas, uno, nadie me revisa el teléfono. Dos, siempre borro, descuida. Puedes estar tranqui y relajada. Tú tranquila y yo nervioso”, habría escrito Manco. 





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