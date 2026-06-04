En un video, la carismática anciana insistió en no respaldar a Fujimori, recordando su historia familiar y el impacto en el país. | Foto: captura/Instagram

En un video, la carismática anciana insistió en no respaldar a Fujimori, recordando su historia familiar y el impacto en el país. | Foto: captura/Instagram

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Este domingo 7 de junio se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y los peruanos deberán elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Mientras algunos personajes del espectáculo local y de las redes sociales han revelado que le darán su voto de confianza a la lideresa de Fuerza Popular, otros apostarán por el representante de Juntos por el Perú.

A través de sus redes sociales, la Abuela Norma, la peruana de 90 años, aseguró que este domingo votará por Roberto Sánchez, ya que no piensa respaldar a Keiko Fujimori por todo lo que ha hecho al país.

La Abuela Norma no quiere conocer a Keiko Fujimori

“¿Por quién vas a votar este domingo?”, preguntó la querida anciana de 90 años a su nieta Zully Peña, a lo que la joven respondió irónicamente: “Por Keiko, abuelita, la mejor opción”. Ante esa respuesta, la Abuela Norma no dudó en cuestionar duramente a la hija de Alberto Fujimori: “La ladrona esa”.

Acto seguido, Zully Peña le solicitó a su familiar que dijera a sus seguidores que también voten por la lideresa de Fuerza Popular. “Tú tienes que decir en la cámara a la gente que vote por Keiko. ¿Puedes decir eso? Por favor”, expresó la también influencer. “Yo no. No, no, no. Estoy en vivo, está hablando la abuela Norma. No voten por esa. No voten”, sentenció.

Luego, cuando Zully le dijo que Keiko le había escrito para conocer a la nonagenaria, Norma indicó que no quiere cruzarse con ella. “Ya te conocí a ti y a tu padre. Ya lárgate de acá y no jodas más al país”, replicó.

Como era de esperar, sus seguidores no tardaron en felicitarla por su decisión. “Bravo abuelita”, “Y la memoria intacta”, “La abuelita del Perú”, “La abuelita Norma educó, habló, informó y devoró”, “Bien abuelita. Usted sí tiene memoria. Ella sabe lo que hizo su padre y lo vivió. Te amamos Norma” y “Una abuelita es más valiente y achorada que cien influencers bambas”; comentaron sus seguidores.