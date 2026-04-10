HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko, López-Chau y RLA: Así fueron los cierres de campaña 2026 | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Christian Cueva sorprende al someterse a tratamiento de masculinización y muestra resultados en su rostro

El futbolista y pareja de Pamela Franco compartió en sus redes sociales el drástico cambio tras someterse a un nuevo procedimiento para mejorar la apariencia de su rostro con un tratamiento de masculinización.

Christian Cueva se somete a nuevo retoque estético. Foto: composición LR/Instagram
Christian Cueva se somete a nuevo retoque estético. Foto: composición LR/Instagram

Christian Cueva sorprendió al revelar que se sometió a un tratamiento de masculinización. El futbolista peruano compartió detalles del procedimiento, mostrando los resultados en su rostro y explicando las razones detrás de esta decisión, la cual se suma a otros retoques realizados previamente, como el procedimiento al que se sometió en septiembre de 2025 al implantarse el chip del rejuvenecimiento para aumentar la libido.

“Me sentía muy cansado, me veía al espejo…”, confesó el popular ‘Aladino’, quien explicó que los constantes cambios de peso le generaron flacidez en el cuello, una zona que buscaba mejorar. El procedimiento, según detalló, apunta a afinar su rostro respetando su apariencia natural.

PUEDES VER: Melissa Klug asegura que Pamela López habría tenido romance con Diego Chávarri: "Me lo contó el papá de sus hijos"

lr.pe

Christian Cueva se somete a nuevo retoque con tratamiento de masculinización

El tratamiento de masculinización al que se sometió el futbolista de 34 años fue realizado por el médico Iván Medrano, quien explicó que el objetivo era mejorar la estructura facial del futbolista. El especialista trabajó en una armonización que permita lograr un rostro con forma de “diamante”, afinando ciertas zonas.

Este procedimiento se suma a otros cuidados estéticos del jugador, como la implantación de un chip de rejuvenecimiento y retoques faciales anteriores para mantener una apariencia más fresca. De acuerdo con el propio médico, el tratamiento incluyó una limpieza facial profunda, hidratación intensiva, evaluación personalizada y técnicas para mejorar la textura y luminosidad de la piel.

PUEDES VER: Paco Bazán pierde los papeles con usuaria que tildó a Susana Alvarado de “su nieta”: “Sigue ahorrando para que algún día vengas”

lr.pe

Cueva revela cómo se siente tras sometese a retoque estético

Durante el proceso, la pareja de Pamela Franco compartió su experiencia y expresó su satisfacción con los resultados obtenidos. Tras someterse al procedimiento, el médico le consultó cómo se sentía, a lo que el futbolista respondió de manera positiva. “La verdad que me has puesto como ‘arriba’… me has hecho retroceder unos años”, comentó entre risas.

El especialista también le explicó al jugador de Juan Pablo II que el tratamiento ayudará a corregir las marcadas líneas de expresión en su rostro, como parte de su rutina de cuidado personal y de su bienestar tanto en el ámbito personal como profesional.

Notas relacionadas
Melissa Klug asegura que Pamela López habría tenido romance con Diego Chávarri: "Me lo contó el papá de sus hijos"

Melissa Klug asegura que Pamela López habría tenido romance con Diego Chávarri: "Me lo contó el papá de sus hijos"

LEER MÁS
Christian Cueva propone S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

Christian Cueva propone S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

LEER MÁS
Abogado de Christian Cueva responsabiliza a Pamela López por deuda de S/60 mil en el colegio de sus hijos: “Fue generada de manera irresponsable”

Abogado de Christian Cueva responsabiliza a Pamela López por deuda de S/60 mil en el colegio de sus hijos: “Fue generada de manera irresponsable”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Susana Baca sorprende al revelar por quién votará en elecciones y desata polémica en redes sociales: “Tiene el talante mestizo”

Susana Baca sorprende al revelar por quién votará en elecciones y desata polémica en redes sociales: “Tiene el talante mestizo”

LEER MÁS
Paco Bazán pierde los papeles con usuaria que tildó a Susana Alvarado de “su nieta”: “Sigue ahorrando para que algún día vengas”

Paco Bazán pierde los papeles con usuaria que tildó a Susana Alvarado de “su nieta”: “Sigue ahorrando para que algún día vengas”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confirma por primera vez su relación con María Pía Vallejos tras viajar con Maju Mantilla a Colombia

Gustavo Salcedo confirma por primera vez su relación con María Pía Vallejos tras viajar con Maju Mantilla a Colombia

LEER MÁS
Katia Condos reaparece con fotos inéditas de su juventud tras separación con Federico Salazar: “Que lindo sería”

Katia Condos reaparece con fotos inéditas de su juventud tras separación con Federico Salazar: “Que lindo sería”

LEER MÁS
Actriz de Hollywood, Isabela Merced, volvió al Perú para promover el turismo en Amazonas

Actriz de Hollywood, Isabela Merced, volvió al Perú para promover el turismo en Amazonas

LEER MÁS
Mónica Torres arremete contra Renato Rossini Jr. tras dejarla mal parada en ‘La granja VIP’: “Que se vaya a la misma...”

Mónica Torres arremete contra Renato Rossini Jr. tras dejarla mal parada en ‘La granja VIP’: “Que se vaya a la misma...”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel y advierte que pagará "un precio inmediato"

Caen 7 integrantes de la superbanda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde

¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Áncash en Elecciones 2026?

Espectáculos

Susana Baca sorprende al revelar por quién votará en elecciones y desata polémica en redes sociales: “Tiene el talante mestizo”

Mónica Torres arremete contra Renato Rossini Jr. tras dejarla mal parada en ‘La granja VIP’: “Que se vaya a la misma...”

Katia Condos reaparece con fotos inéditas de su juventud tras separación con Federico Salazar: “Que lindo sería”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Áncash en Elecciones 2026?

Costo de la multa por no votar 2026: esto pagarás si NO vas a las urnas el domingo 12/04

La palabra final de Alfonso López Chau: “Temo por el Perú, pueden llevarnos a la barbarie”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025