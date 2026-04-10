Christian Cueva sorprende al someterse a tratamiento de masculinización y muestra resultados en su rostro
El futbolista y pareja de Pamela Franco compartió en sus redes sociales el drástico cambio tras someterse a un nuevo procedimiento para mejorar la apariencia de su rostro con un tratamiento de masculinización.
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Christian Cueva sorprendió al revelar que se sometió a un tratamiento de masculinización. El futbolista peruano compartió detalles del procedimiento, mostrando los resultados en su rostro y explicando las razones detrás de esta decisión, la cual se suma a otros retoques realizados previamente, como el procedimiento al que se sometió en septiembre de 2025 al implantarse el chip del rejuvenecimiento para aumentar la libido.
“Me sentía muy cansado, me veía al espejo…”, confesó el popular ‘Aladino’, quien explicó que los constantes cambios de peso le generaron flacidez en el cuello, una zona que buscaba mejorar. El procedimiento, según detalló, apunta a afinar su rostro respetando su apariencia natural.
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Christian Cueva se somete a nuevo retoque con tratamiento de masculinización
El tratamiento de masculinización al que se sometió el futbolista de 34 años fue realizado por el médico Iván Medrano, quien explicó que el objetivo era mejorar la estructura facial del futbolista. El especialista trabajó en una armonización que permita lograr un rostro con forma de “diamante”, afinando ciertas zonas.
Este procedimiento se suma a otros cuidados estéticos del jugador, como la implantación de un chip de rejuvenecimiento y retoques faciales anteriores para mantener una apariencia más fresca. De acuerdo con el propio médico, el tratamiento incluyó una limpieza facial profunda, hidratación intensiva, evaluación personalizada y técnicas para mejorar la textura y luminosidad de la piel.
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Cueva revela cómo se siente tras sometese a retoque estético
Durante el proceso, la pareja de Pamela Franco compartió su experiencia y expresó su satisfacción con los resultados obtenidos. Tras someterse al procedimiento, el médico le consultó cómo se sentía, a lo que el futbolista respondió de manera positiva. “La verdad que me has puesto como ‘arriba’… me has hecho retroceder unos años”, comentó entre risas.
El especialista también le explicó al jugador de Juan Pablo II que el tratamiento ayudará a corregir las marcadas líneas de expresión en su rostro, como parte de su rutina de cuidado personal y de su bienestar tanto en el ámbito personal como profesional.