Tiktoker Pati Lorena provoca a Pamela López y la llama “Pamela Franco” en vivo durante ‘La Granja VIP’

Pati Lorena protagonizó un polémico momento con Pamela López, con quien se ha convertido en su archienemiga en 'La Granja VIP'. La tiktoker fue nominada por la trujillana para ser una de las sentenciadas a eliminación en la gala realizada el miércoles 25 de marzo.

Sin embargo, cuando la todavía esposa de Christian Cueva expuso sus argumentos sobre por qué quería que Pati Lorena abandone el reality de Panamericana, la exproductora de Gisela Valcárcel evitó responder y solo atinó a decir: “Pamela Franco”, lo que dejó en silencio a López y generó las risas en Melissa Klug y Samahara Lobatón.

Pati Lorena llama ‘Pamela Franco’ a Pamela López

En el careo de 'La Granja VIP', donde se eligieron a los cuatro sentenciados que dejarán el reality este sábado, Pamela López nominó a Pati Lorena y reveló que lo hizo por la reciente discusión que tuvieron sobre Paul Michael, en la que la tiktoker le recordó su separación con Christian Cueva.

“Durante la semana, la señora se metió con algo doloroso de mi vida, lo cual a mí me costó muchísimo resurgir como el ave fénix. Y su comentario que no solo me atacó a mí, sino a muchas mujeres del Perú, que pasaron una situación similar o peor que la mía, solo por eso”, señaló la trujillana, mientras Pati Lorena hacía gestos mostrando que no le importaba lo que escuchaba,

Ante ello, Ethel Pozo aclaró que la productora tenía derecho a responder, momento en que ella la llama ‘Pamela Franco’. “Pamela, Franco, franco, que no quiero responderte nada”, expresó mientras se retiraba del set, dejando sola a López, quien quedó sorprendida por lo que escuchó.