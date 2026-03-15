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Pamela Franco cree en su amor por Christian Cueva y manda firme mensaje: "Asumiré las consecuencias de mis decisiones"

Pamela Franco se mostró firme al hablar de su romance con Christian Cueva y dejó claro que asumirá sus decisiones sentimentales, mientras también se refirió a la comunicación que mantiene con su expareja Christian Domínguez.

Pamela Franco reafirmó su amor y compromiso con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela Franco reafirmó su amor y compromiso con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La cantante de cumbia Pamela Franco volvió a captar la atención mediática tras referirse públicamente a su relación con el futbolista Christian Cueva. Durante una entrevista en el programa televisivo ‘El Reventonazo’, conducido por Ernesto Pimentel, la artista expresó su postura frente a los cuestionamientos sobre su vida personal y sentimental.

Las declaraciones de Pamela Franco se producen en medio de la atención constante que genera su romance con el mediocampista, conocido como ‘Aladino’ y luego de su reciente aparición en TikTok junto a Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, en el cual, hablaron de todo sobre el cantante de cumbia.

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Pamela Franco asumirá las consecuencias de sus decisiones sobre su amor por Christian Cueva

Pamela Franco fue enfática al señalar que mantiene sus sentimientos intactos por Christian Cueva y que no teme asumir las consecuencias de sus actos. “Estoy enamorada y siempre voy a expresar lo que siento. Asumiré las consecuencias de mis decisiones”, sostuvo la cantante, quien además pidió tranquilidad a quienes siguen de cerca su relación.

La artista también reveló detalles de un reciente viaje que realizó para visitar al futbolista, quien por sus compromisos deportivos tiene menos disponibilidad. Según relató, pasó algunas semanas fuera del país para compartir tiempo juntos y adaptarse a la dinámica que impone la carrera profesional del futbolista nacional, quien juega actualmente en Chongoyape, en el equipo de Juan Pablo II College de la Liga 1 peruana.

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Pamela Franco habla sobre Christian Domínguez

En otro momento de la entrevista, Franco se refirió a la relación de padres que mantiene con su expareja Christian Domínguez, con quien comparte la crianza de su hija. La pregunta sobre la comunicación entre ambos generó una respuesta breve, en la que la cantante evidenció cierta resignación.

“Hay que aprender a vivir con lo que hay”, comentó la cumbiambera al abordar el tema, sin profundizar en detalles. Cabe destacar que hace solo unos días, la cumbiambera aseguró que ya no se quedará callada y que de ahora en adelante saldrá a responder todo lo que digan en su contra. Asimismo, señaló que Domínguez entraba a su casa cuando él iniciaba una nueva relación con Karla Tarazona

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