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Magaly Medina se ríe de 'Cuto' Guadalupe al recordar la demanda que le hizo: "¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos"

La popular 'Urraca', Magaly Medina, no ocultó su sarcasmo y lanzó un nuevo dardo a Luis 'Cuto' Guadalupe, quien la demandó luego de opinar sobre el escándalo de infidelidad de su esposa.

'Cuto' Guadalupe entabló demanda contra Magaly Medina en 2024.
'Cuto' Guadalupe entabló demanda contra Magaly Medina en 2024. | Foto: composición LR/ATV/Instagram

Magaly Medina volvió a encender la polémica con su característico sarcasmo al recordar la demanda que Luis Guadalupe, más conocido como ‘Cuto’, presentó en su contra. Durante una reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora cuestionó a los personajes de la farándula nacional que no toleran las críticas y que, en lugar de enfrentarlas, recurren a acciones legales para intentar silenciar las opiniones.

En ese contexto, la popular ‘Urraca’ trajo a colación el caso del exfutbolista, quien en su momento decidió llevarla a los tribunales luego de que ella comentara con ironía el escándalo de infidelidad que lo golpeó.

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“No tienen correa”: Magaly Medina se pronuncia sobre demanda de ‘Cuto’ Guadalupe

Magaly Medina utilizó el caso de Luis Guadalupe como ejemplo de cómo algunos personajes de la farándula reaccionan frente a la exposición mediática. “Ustedes saben que ‘Cuto’ Guadalupe me ha demandado porque la gente acá demanda por cualquier cosa, no tienen correa ni siquiera para soportar una crítica”, señaló la conductora.

En esa misma línea, la periodista cuestionó la falta de tolerancia de los famosos ante los comentarios incisivos que acompañan la vida pública. ”Cuando eres un mediático, tu poder de resistencia a la crítica tiene que ser mayor que el resto de los humanos, que el resto de la gente”, agregó, reafirmando su postura de que quienes deciden estar bajo los reflectores deben asumir también las consecuencias de la exposición.

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Magaly Medina aclara el comentario que hizo sobre ‘Cuto’ Guadalupe

Más adelante, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ recordó el contexto de la demanda que le entabló el tío de Jefferson Farfán. Según explicó, el exfutbolista decidió emprender acciones legales luego de que ella comentara con sarcasmo la infidelidad de su esposa, Charlene Castro, quien fue captada en un hotel de Barranco con otro hombre en mayo de 2023. “Pero me ha demandado porque yo decía, cuando a él su mujer le puso los cachos, ‘Ay, el Cuto perdió la fe’’ y todo eso, y me reía”, mencionó, aludiendo a la célebre frase de “la fe del Cuto”.

Finalmente, Medina aclaró que sus palabras nunca tuvieron la intención de burlarse de las creencias religiosas de Guadalupe, sino de la situación que atravesaba. “Él dice que eso es difamación para él, que he mellado su honra. Ay, por favor. Me desespera. Que me he burlado de su fe. ¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos”, sentenció entre risas, reafirmando su estilo frontal y dejando claro que no piensa moderar su tono frente a las polémicas de la farándula.

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