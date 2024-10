Magaly Medina REVELA que Cuto Guadalupe la demandó por discriminación: "Es inconcebible"

Magaly Medina hizo un anuncio sorprendente el pasado 21 de octubre en su programa 'Magaly TV, la firme'. La presentadora reveló que ha decidido modificar su estrategia legal tras enfrentar varias denuncias de parte de varias personalidades del espectáculo local. La 'Urraca' comunicó que ha contratado al abogado Benji Espinoza, reconocido por su experiencia en casos mediáticos, para liderar su defensa y adoptar un enfoque más agresivo contra quienes la han relacionado con el caso de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín.

¿Por qué Cuto Guadalupe denunció a Magaly Medina?

En la última edición de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina se pronunció sobre su nuevo abogado Benji Espinoza y las nuevas medidas legales que tomará tras perder diversos juicios contra personajes de la farándula. Una de estas denuncias fue la que le entabló Cuto Guadalupe, quien denunció iniciar un proceso judicial contra la 'Urraca' por discriminación, luego de que esta se burló de su popular frase 'La fe', a acuerdo a las declaraciones de la presentadora.

"No te pueden denunciar por discriminación, que es un delito contra la humanidad. A mí me sorprende que te puedan abrir una investigación, que ahorita está en curso por delito contra la humanidad, poniéndote al lado contra personas que ejecutan a personas o cometen desapariciones forzadas. Es inconcebible", afirmó el letrado de Medina.

Ante esto, Magaly detalló: "Ese fue Cuto Guadalupe que me ha abierto una demanda contra discriminación, todo porque me he reído y he dicho: "vamos con fe, la fe de Cuto". ¿Eso es igual a cometer delitos de lesa humanidad?".

Magaly Medina lanza fuerte advertencia contra quienes la vinculan al caso Chibolín

Uno de los puntos más sensibles en esta polémica es la conexión de Magaly Medina con el caso de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín. Según la presentadora y su abogado, varias personas han intentado relacionarla de manera infundada con este asunto. Benji Espinoza fue claro al afirmar que su labor con Medina no tiene ninguna vinculación con otros casos, como el de la fiscal Elizabeth Peralta, relacionada con Chibolín. Espinoza comentó tajantemente que "aquellos que buscan ver una conexión, les sugiero que vayan a un oftalmólogo, porque no hay nada que ver allí", negando cualquier posible relación entre ambos casos.

Medina reafirmó su decisión de enfrentar lo que considera una campaña de desprestigio en su contra. “A quienes intenten incriminarme o vincularme con el caso Chibolín, también evaluaremos la posibilidad de demandar”, afirmó la conductora, quien ha estado en el centro de la polémica mediática por años. “Guerra avisada no mata gente”, añadió, advirtiendo que no tolerará más ataques sin respuesta.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y Lucho Cáceres por "cantar victoria" ante demandas

Magaly Medina se mostró firme al referirse a la demanda que enfrenta con el actor Lucho Cáceres. La conductora aclaró que, aunque el actor ha afirmado que ganó el juicio y recibió la reparación civil, aún queda una batalla legal por delante. Según su abogado, Benji Espinoza, aunque la justicia ordinaria emitió un veredicto, ahora se inicia un nuevo proceso en la justicia constitucional. Espinoza explicó que este proceso evaluará si se respetaron adecuadamente los derechos en las etapas judiciales previas.

"No hay que celebrar antes de tiempo", dijo Espinoza, en respuesta a los comentarios de Cáceres, quien habría asegurado haber recibido ya el pago. Magaly, además, lanzó una advertencia: "Lucho Cáceres, guarda el dinero porque podrías tener que devolvérmelo".

Magaly Medina explica la situación actual sobre demanda de Lucho Cáceres

