Partidos de hoy, domingo 19 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 19 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores ligas del mundo como la Bundesliga, Ligue 1, Serie A y Premier League. En el Perú, sigue desarrollándose la jornada 11 en el Torneo Apertura 2026. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol europeo el partido más resaltante de la jornada es el que disputarán Manchester City ante Arsenal por la Premier League. En la Liga 1 de Perú, Universitario deberá visitar a Melgar en Arequipa, mientras que Sporting Cristal recibirá a UTC en el Estadio Alberto Gallardo.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Sporting Cristal vs UTC

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Alianza Atlético vs Sport Boys

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Melgar vs Universitario

Hora: 5.15 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Moquegua

Hora: 7.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Friburgo vs Heidenheim

Hora: 8.30 a. m.

Canal: ESPN

Bayern Múnich vs Stuttgart

Hora: 10.30 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Borussia M’gladbach vs Mainz

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de Ligue 1 de Francia HOY

Mónaco vs Auxerre

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Estrasburgo vs Stade Rennais

Hora: 10.15 a. m.

Canal: ESPN

Metz vs Paris FC

Hora: 10.15 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Nantes vs Brest

Hora: 10.15 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

PSG vs Lyon

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Aston Villa vs Suderland

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Everton vs Liverpool

Hora: 8.00 a. m.

Canal: ESPN

Nottingham Forest vs Burnley

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Manchester City vs Arsenal

Hora: 10.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Cremonese vs Torino

Hora: 5.30 a. m.

Canal: ESPN

Verona vs AC Milan

Hora: 8.00 a. m.

Canal: ESPN

Pisa vs Genoa

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN

Juventus vs Bolonia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY