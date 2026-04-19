Partidos de hoy, domingo 19 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y en la Liga 1 de Perú con la continuación de la fecha 11 del Torneo Apertura.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 19 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores ligas del mundo como la Bundesliga, Ligue 1, Serie A y Premier League. En el Perú, sigue desarrollándose la jornada 11 en el Torneo Apertura 2026. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
En el fútbol europeo el partido más resaltante de la jornada es el que disputarán Manchester City ante Arsenal por la Premier League. En la Liga 1 de Perú, Universitario deberá visitar a Melgar en Arequipa, mientras que Sporting Cristal recibirá a UTC en el Estadio Alberto Gallardo.
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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Sporting Cristal vs UTC
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Atlético vs Sport Boys
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Melgar vs Universitario
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Moquegua
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Friburgo vs Heidenheim
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Bayern Múnich vs Stuttgart
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Borussia M’gladbach vs Mainz
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de Ligue 1 de Francia HOY
- Mónaco vs Auxerre
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Estrasburgo vs Stade Rennais
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: ESPN
- Metz vs Paris FC
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Nantes vs Brest
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- PSG vs Lyon
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Aston Villa vs Suderland
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Everton vs Liverpool
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Nottingham Forest vs Burnley
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Manchester City vs Arsenal
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Cremonese vs Torino
- Hora: 5.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Verona vs AC Milan
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Pisa vs Genoa
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Juventus vs Bolonia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Sport Huancayo 2 vs Alianza Huánuco
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
- César Vallejo vs AD Cantolao
- Hora: 1.10 p. m.
- Canal: Bicolor+
- San Marcos vs Pirata
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Comerciantes vs Santos
- Hora: 3.20 p. m.
- Canal: Bicolor+