El subgerente de ONPE Juan Phang Sánchez con funcionario del JNE durante la presentación de la cédula de votación | ONPE | ONPE Difusión

El subgerente de ONPE Juan Phang Sánchez con funcionario del JNE durante la presentación de la cédula de votación | ONPE | ONPE Difusión

El subgerente de la ONPE, Juan Phang Sánchez, estaría ocultando información sobre lo ocurrido del 10 al 12 de abril, fechas claves para el reparto del material electoral y el cumplimiento del contrato con la empresa proveedora Galaga. De acuerdo con fuentes del organismo electoral, Phang ha guardado silencio desde que estalló el escándalo frente a los requerimientos de sus jefes y los auditores para entregar información.

En la visita de inspección que los auditores de ONPE realizaron al local ubicado en la Calle Los Eucaliptos, Parque Industrial de Lurín, el mismo 12 de abril, se entrevistaron con Phang Sánchez e Hilda Otoya Alvarado, pero se limitaron a señalar que no han conseguido solucionar el problema del transporte de personal.

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“Se solicitó el detalle de los vehículos (placa de rodaje) y los horarios que salieron del local de Lurín Live con dirección a los locales de votación desde las 00.00 horas hasta la hora de visita. Es así como los funcionarios antes mencionados precisaron que no tenían aún reporte de los vehículos y horas”, se anotó en el reporte de los auditores, según documentos obtenidos por La República.

“No obstante, esta información se encuentra en un grupo de WhatsApp que tienen con el personal de seguridad del local de Lurín”, precisaron los auditores. El documento señala que Phang y Otoya refirieron “demoras en la organización de paquetes y embalajes para el despacho de equipos correspondientes al área de Gestión de Material Electoral”.

Los vehículos

Además, señalaron que para la programación inicial se contaba con 217 unidades vehículos para transporte (despliegue) de material electoral y 217 unidades vehículos para transporte (despliegue) de equipos informáticos, teniendo conocimiento que se utilizaron adicionalmente unidades vehículos de contingencia, sin precisar la cantidad total de estas unidades.

Sin embargo, no habrían entregado documentación sustentatoria ni dado más detalles de lo que ocurrió del 10 a la madrugada del 12 de abril que permita a los investigadores tener el detalle de lo que sucedió, cuando se detectó la falla y por qué no se cumplió oportunamente con el despliegue de todo el material electoral.

El silencio que estaría guardando Phang Sánchez genera preocupación e incertidumbre al interior de ONPE, lo que se agrava más al revelarse supuestos mensajes de WhatsApp intercambiados entre Juan Alvarado, representante de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, y Phang Sánchez, la noche del 11 al 12 de abril.

En los mensajes, Alvarado señala que tiene 35 vehículos listos para cargar. El subgerente no responde, pero ambos hablan por teléfono. La fiscalía y la procuraduría del JNE han pedido incluir a Phang Sánchez en las investigaciones.

La JNJ evalúa la suspensión y la PNP lo tiene vigilado

La Junta Nacional de Justicia decidió el inicio de una investigación disciplinaria a Piero Corvetto y estaría evaluando suspenderlo en el ejercicio del cargo. En este sentido, según las fuentes, la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, se habría puesto en contacto con José Pérez Duharte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE, para que asuma la conducción de la ONPE.

Pérez Duharte quedó segundo en el concurso de selección y ratificación de Corvetto como jefe de ONPE. La JNJ buscaría un sucesor fuera de ONPE pese a que por ley, ante una incapacidad del jefe del organismo electoral, el cargo debería quedar en manos del gerente general hasta que se nombre en concurso público una nueva autoridad electoral.

En tanto, según fuentes judiciales, la PNP mantiene bajo vigilancia a Piero Corvetto y ha expedido boletines de alerta a nivel nacional a todas las dependencias policiales y de la dirección de Migraciones ante la posibilidad de que pueda salir del país.

El aún jefe de ONPE estaba citado a declarar ante la policía este viernes, 17 de abril, pero solicitó reprogramar la diligencia. La policía ha desmentido que estén pidiendo su detención inmediata. La ONPE también es asediada por la Contraloría que diariamente les pide informes sobre todo el proceso electoral.