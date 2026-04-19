Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: hora y canal del partido de ida por la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima y San Martín se enfrentan en la final de ida de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima Vóley/LPV/composición LR

Alianza Lima y San Martín se enfrentan en la final de ida de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima Vóley/LPV/composición LR

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO juegan este domingo 19 de abril, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Facundo Morando clasificó a la final luego de eliminar a Géminis en semifinales, ganándole los dos partidos de la llave. Por el lado de la San Martín, consiguieron su pase tras vencer a Universitario en el extra game de la Liga Peruana de Vóley. Ambos equipos se enfrentarán por cuarta vez en el presente año.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín?

El partido de ida por la final entre Alianza Lima vs San Martín arrancará desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Ecuador: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Bolivia: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Venezuela: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Chile: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Paraguay: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Argentina: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Uruguay: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín?

Alianza Lima vs San Martín llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

Historial de Alianza Lima vs San Martín

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

San Martín 1-3 Alianza Lima | 22.02.26

Alianza Lima 3-1 San Martín | 19.02.26

San Martín 2-3 Alianza Lima | 01.02.26

Alianza Lima 1-3 San Martín | 27.12.25

San Martín 1-3 Alianza Lima | 03.05.25

Pronóstico de Alianza Lima vs San Martín

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre San Martín.

Betsson: gana Alianza Lima (1,15), gana San Martín (4,30)

1XBet: gana Alianza Lima (1,12), gana San Martín (3,95)

Entradas para Alianza Lima vs San Martín

Las entradas para presenciar los partidos por las finales de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estas son las ubicaciones y precios para asistir al evento deportivo:

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano están a cargo de la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.