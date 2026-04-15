HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Roberto Sánchez sube y Rafael López Aliaga denuncia fraude | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Reimond Manco habla por primera vez tras revelarse polémicos chats con mujer que no era su esposa: “Te equivocaste”

Seguidora del futbolista Reimond Manco lo acusó en programa de Magaly Medina de serle presuntamente infiel a su esposa Lilie Moretti, con quien lleva más de 10 años de relación.

Maydiel, seguidora de Reimond Manco, habló en exclusiva con el programa 'Magaly TV:la firme'. Foto. Composición LR/ATV.
Maydiel, seguidora de Reimond Manco, habló en exclusiva con el programa 'Magaly TV:la firme'. Foto. Composición LR/ATV.

Reimond Manco se pronunció tras la difusión de un reportaje en ‘Magaly TV: la firme’, en el que una mujer, identificada como Maydiel, reveló chats comprometedores con el futbolista. En las conversaciones, ambos intercambian mensajes e imágenes privadas, pese a que el ‘exjotita’ está casado con Lilia Moretti y mantiene una relación de más de 10 años.

Frente a esta fuerte acusación, que lo deja como presunto infiel, el influencer hizo una trasmisión en vivo en TikTok. Sin embargo, lo más llamativo fue que apareció con la joven que lo acusó en el programa de ATV, quien se retractó de sus declaraciones. “Te equivocaste”, le dijo Reimond a la joven.

PUEDES VER: Magaly Medina expone chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, a quien le habría pedido material privado

lr.pe

Joven que expuso chats con Reimond Manco le pide disculpas

Durante el live, Maydiel, quien administraba los grupos de WhatsApp de seguidores del futbolista, le pidió disculpas públicamente a Reimond Manco por sus declaraciones vertidas en ‘Magaly TV: la firme’. Aseguró que no dio su consentimiento a la producción del programa para que se emitiera el reportaje ni se expusieran las conversaciones e imágenes; además de que actuó impulsada por la cólera del momento.  

“Le escribí no solamente a una persona, fui desde la cabeza hasta otros rangos. Fui clara, que no deseaba, que estaba desistiendo, que no autorizaba, fue la palabra que usé, en que nada de esto se emita”, señaló Maydiel. “Te pido disculpas una vez más, amigo, porque sí me excedí, me dejé llevar por la cólera, pero es de humanos aceptar nuestros errores”, se defendió la joven, mientras el deportista la escuchaba atentamente y decidió aceptar sus disculpas.

“Lo importante es que estás aceptando que te equivocaste. Yo también, como te digo, en su momento debí comportarme como lo que éramos, grandes amigos”, señaló Manco en la transmisión.

PUEDES VER: ¡Nueva bomba! Magaly Medina anuncia revelador ampay de famoso que "se vendía como la pareja ideal" y mujer testifica: "No era tan santo"

lr.pe

Reimond Manco habla de Magaly Medina por exponer chats con su seguidora

Durante otra parte de la transmisión en vivo, Reimond Manco se refirió al programa de Magaly Medina por haber emitido el reportaje en el que se expusieran conversaciones e imágenes privadas que mantuvo con Maydiel, a quien reconoció conocer en persona tras una reunión con sus seguidores.

“En un momento de rabia de alguien puede declarar muchas cosas o decir muchas cosas o hacer muchas cosas, pero ellos no son capaces, y lo digo con todo el cariño y respeto del mundo que le tengo a Magaly, de decir: ‘Okey, si ya no está dando autorización, no hay que sacar esto’. Pero igual lo sacaron aun tú arrepintiéndote”, mencionó el deportista mientras hablaba con la mujer que lo acusó de supuesta infidelidad.

Por otra parte, Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, no ha eliminado sus fotos con el futbolista ni ha deshabilitado los comentarios en sus redes sociales. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el caso.  

Notas relacionadas
Magaly Medina expone chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, a quien le habría pedido material privado

Magaly Medina expone chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, a quien le habría pedido material privado

LEER MÁS
Reimond Manco enciende las alarmas en Universitario tras empatar contra Comerciantes Unidos: "Están perdiendo un poco la esencia"

Reimond Manco enciende las alarmas en Universitario tras empatar contra Comerciantes Unidos: "Están perdiendo un poco la esencia"

LEER MÁS
Reimond Manco se rectifica tras decir que Kevin Quevedo llega tarde a los entrenamientos de Alianza Lima: "Nunca fue con mala intención"

Reimond Manco se rectifica tras decir que Kevin Quevedo llega tarde a los entrenamientos de Alianza Lima: "Nunca fue con mala intención"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al gritar su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al gritar su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

LEER MÁS
Milett Figueroa se pronuncia tras ser vinculada sentimentalmente con pastor argentino Dante Gebel: "Un mínimo de responsabilidad"

Milett Figueroa se pronuncia tras ser vinculada sentimentalmente con pastor argentino Dante Gebel: "Un mínimo de responsabilidad"

LEER MÁS
Magaly Medina expone chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, a quien le habría pedido material privado

Magaly Medina expone chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, a quien le habría pedido material privado

LEER MÁS
Tatiana Astengo comparte ácida crítica tras los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: "Han votado por la extorsión y corrupción"

Tatiana Astengo comparte ácida crítica tras los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: "Han votado por la extorsión y corrupción"

LEER MÁS
Tula Rodríguez comparte orgullosa la universidad donde estudia su hija en el extranjero y conmueve con especial momento

Tula Rodríguez comparte orgullosa la universidad donde estudia su hija en el extranjero y conmueve con especial momento

LEER MÁS
Streamer Sacha pasa incómodo momento al intentar subir a carro de César Acuña: fue rechazado por seguridad del político y quedó en la calle

Streamer Sacha pasa incómodo momento al intentar subir a carro de César Acuña: fue rechazado por seguridad del político y quedó en la calle

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Huancavelica, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Ataque armado en escuela de Turquía deja al menos cuatro víctimas y 20 heridos graves

Reimond Manco habla por primera vez tras revelarse polémicos chats con mujer que no era su esposa: “Te equivocaste”

Espectáculos

Milett Figueroa se pronuncia tras ser vinculada sentimentalmente con pastor argentino Dante Gebel: "Un mínimo de responsabilidad"

Magaly Medina expone chats comprometedores de Reimond Manco con su fan Maydiel, a quien le habría pedido material privado

Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al gritar su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Huancavelica, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Partidos de izquierda piden respetar el voto

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Cusco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025