Reimond Manco se pronunció tras la difusión de un reportaje en ‘Magaly TV: la firme’, en el que una mujer, identificada como Maydiel, reveló chats comprometedores con el futbolista. En las conversaciones, ambos intercambian mensajes e imágenes privadas, pese a que el ‘exjotita’ está casado con Lilia Moretti y mantiene una relación de más de 10 años.

Frente a esta fuerte acusación, que lo deja como presunto infiel, el influencer hizo una trasmisión en vivo en TikTok. Sin embargo, lo más llamativo fue que apareció con la joven que lo acusó en el programa de ATV, quien se retractó de sus declaraciones. “Te equivocaste”, le dijo Reimond a la joven.

Joven que expuso chats con Reimond Manco le pide disculpas

Durante el live, Maydiel, quien administraba los grupos de WhatsApp de seguidores del futbolista, le pidió disculpas públicamente a Reimond Manco por sus declaraciones vertidas en ‘Magaly TV: la firme’. Aseguró que no dio su consentimiento a la producción del programa para que se emitiera el reportaje ni se expusieran las conversaciones e imágenes; además de que actuó impulsada por la cólera del momento.

“Le escribí no solamente a una persona, fui desde la cabeza hasta otros rangos. Fui clara, que no deseaba, que estaba desistiendo, que no autorizaba, fue la palabra que usé, en que nada de esto se emita”, señaló Maydiel. “Te pido disculpas una vez más, amigo, porque sí me excedí, me dejé llevar por la cólera, pero es de humanos aceptar nuestros errores”, se defendió la joven, mientras el deportista la escuchaba atentamente y decidió aceptar sus disculpas.

“Lo importante es que estás aceptando que te equivocaste. Yo también, como te digo, en su momento debí comportarme como lo que éramos, grandes amigos”, señaló Manco en la transmisión.

Reimond Manco habla de Magaly Medina por exponer chats con su seguidora

Durante otra parte de la transmisión en vivo, Reimond Manco se refirió al programa de Magaly Medina por haber emitido el reportaje en el que se expusieran conversaciones e imágenes privadas que mantuvo con Maydiel, a quien reconoció conocer en persona tras una reunión con sus seguidores.

“En un momento de rabia de alguien puede declarar muchas cosas o decir muchas cosas o hacer muchas cosas, pero ellos no son capaces, y lo digo con todo el cariño y respeto del mundo que le tengo a Magaly, de decir: ‘Okey, si ya no está dando autorización, no hay que sacar esto’. Pero igual lo sacaron aun tú arrepintiéndote”, mencionó el deportista mientras hablaba con la mujer que lo acusó de supuesta infidelidad.

Por otra parte, Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, no ha eliminado sus fotos con el futbolista ni ha deshabilitado los comentarios en sus redes sociales. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el caso.