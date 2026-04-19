Melgar vs Universitario EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 11 de la Liga 1 2026

Melgar recibe a Universitario en el Monumental de la UNSA. Foto: Liga 1/composición LR

Melgar recibe a Universitario en el Monumental de la UNSA. Foto: Liga 1/composición LR

Melgar vs Universitario EN VIVO juegan este domingo 19 de abril, desde las 5.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La ‘U’ viaja a la altura para enfrentar a Melgar en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los cremas no han ganado de visita en el presente campeonato y hace algunos días sufrieron una dura derrota por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido. Por su parte, los arequipeños llegan de un gran triunfo ante Sport Boys por 3-1 en la fecha anterior.

¿A qué hora juegan Melgar vs Universitario?

Los equipos de Melgar y Universitario se enfrentan en el inicio de la fecha 11 del Torneo Apertura. Este duelo se juega este domingo 19 de abril desde las 5.15 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 4.15 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (lunes 20/04)

¿Dónde ver Melgar vs Universitario?

El partido Melgar vs Universitario, por la jornada 11 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Melgar vs Universitario

Melgar: Cáceda; Escobar, Lazo, Cabanillas; Guzman, Tandazo, Salas, Ramos; Quagliata, Vidales y Cuesta.

Cáceda; Escobar, Lazo, Cabanillas; Guzman, Tandazo, Salas, Ramos; Quagliata, Vidales y Cuesta. Universitario: Vargas; Polo, Fara, Riveros, Inga, Carabalí; Silveira, Castillo, Concha; Rivera y Valera.

¿Cómo ver Melgar vs Universitario por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de Melgar vs Universitario

Las principales casas de apuestas no tienen un claro favorito para el encuentro entre Melgar y Universitario.

Betsson: gana Melgar (2,35), empate (3,15), gana Universitario (2,98)

Betano: gana Melgar (2,35), empate (3,15), gana Universitario (2,98)

Bet365: gana Melgar (2,35), empate (3,15), gana Universitario (2,98)

1XBet: gana Melgar (2,35), empate (3,15), gana Universitario (2,98)

Coolbet: gana Melgar (2,35), empate (3,15), gana Universitario (2,98)

Doradobet: gana Melgar (2,35), empate (3,15), gana Universitario (2,98).

¿En qué estadio juegan Melgar vs Universitario?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Monumental de la UNSA. Este escenario tiene capacidad para 60.370 espectadores.

Últimos partidos de Melgar

El conjunto arequipeño viene cumpliendo una temporada irregular.

Sport Boys 1- 3 Melgar | 14.04.26

| 14.04.26 Melgar 1- 3 Cusco | 04.04.26

| 04.04.26 ADT 1-1 Melgar | 20.03.26

Melgar 0-0 Grau | 15.03.26

Alianza Lima 3-1 Melgar | 09.03.26.

Últimos partidos de Universitario

Estos son los duelos más recientes que tuvo el conjunto crema en el Torneo Apertura.