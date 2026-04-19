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River Plate vs Boca Juniors EN VIVO HOY, superclásico argentino: pronóstico, horario y canal de TV para ver partido por la Liga Profesional

El primer superclásico argentino del año encuentra a su protagonistas en un gran momento. Revisa las alineaciones, horario y canal del TV para ver el River - Boca desde el Monumental.

El primer partido del año entre River - Boca se jugará en el Monumental. Foto: composición LR/AFP/Boca
El primer partido del año entre River - Boca se jugará en el Monumental. Foto: composición LR/AFP/Boca

VER River Plate vs Boca Juniors EN VIVO HOY | Esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino tendrá lugar en la fecha 15 de la Liga Profesional. Los tradicionales rivales se enfrentarán en el Monumental de Buenos Aires a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Claudio Úbeda y el ‘Chacho’ Coudet tienen la obligación de realizar cambios antes las bajas de consideración. Agustín Marchesín, Carlos Palacios y Edinson Cavani están descartados en el elenco xeneize, mientras que el colombiano Juanfer Quintero y el portero Franco Armani son los ausentes del millonario.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 11 del Torneo Apertura

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¿A qué hora juegan River Plate vs Boca Juniors el superclásico?

El horario del superclásico Boca - River está fijado para las 3.00 p. m. de Perú (5.00 p. m. en Argentina). Aquí te brindamos la programación del duelo en la región:

  • México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 3.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs Boca Juniors EN VIVO?

La transmisión del River Plate vs Boca Juniors estará a cargo de ESPN para todo Perú y toda Sudamérica. En Argentina, podrás seguirlo por ESPN Premium, TNT Sports Premium y Fanatiz. Además, la plataforma de streaming Disney Plus es una buena alternativa.

  • Argentina: ESPN Premium, TNT Sports Premium, Fanatiz
  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Uruguay: ESPN, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Chile: ESPN Premium, Disney Plus
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, ESPN 4 Brazil
  • México: ESPN 3, Disney Plus Premium
  • Estados Unidos: Fanatiz USA
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones.

PUEDES VER: Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

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Transmisión del River Plate vs Boca Juniors online gratis

Para aquellos que busquen una opción para seguir esta nueva edición del superclásico argentino por internet, tienen a Disney Plus como la primera alternativa. Por su parte, La República te ofrece el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de las mejores jugadas y goles del partido.

Alineaciones River Plate vs Boca Juniors

  • River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
  • Boca Juniors: Leandro Brey, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

River Plate vs Boca Juniors: pronóstico

El conjunto xeneize parte como favorito en las casas de apuestas debido a su rendimiento de los últimos duelos. Además, serán locales en la mítica Bombonera.

  • Betsson: gana River Plate (2,15), empate (3,10), gana Boca Juniors(3,65)
  • Betano: gana River Plate (2,15), empate (3,20), gana Boca Juniors (3,65)
  • Bet365: gana River Plate (2,10), empate (3,20), gana Boca Juniors (3,60)
  • 1XBet: gana River Plate (2,17), empate (3,06), gana Boca Juniors (3,57)
  • Coolbet: gana River Plate (2,20), empate (3,10), gana Boca Juniors (3,65)
  • Doradobet: gana River Plate (2,28), empate (3,10), gana Boca Juniors (3,50).

PUEDES VER: Facundo Morando sobre su etapa en Alianza Lima y el legado que quiere dejar: "Me gustaría que me recuerden como una persona que trabajó"

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Historial Boca Juniors vs River Plate: últimos partidos

Así quedaron las 10 ediciones más recientes del superclásico Boca Juniors vs River Plate.

  • Boca Juniors 2-0 River Plate | 09.11.25
  • River Plate 2-1 Boca Juniors | 27.04.25
  • Boca Juniors 0-1 River Plate | 21.09.24
  • River Plate 2-3 Boca Juniors | 21.04.24
  • River Plate 1-1 Boca Juniors | 25.02.24
  • Boca Juniors 0-2 River Plate | 01.10.23
  • River Plate 1-0 Boca Juniors | 07.05.23
  • Boca Juniors 1-0 River Plate | 11.09.22
  • River Plate 0-1 Boca Juniors | 20.03.22
  • River Plate 2-1 Boca Juniors | 03.10.21.


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