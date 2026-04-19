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Autoridades revelan el fatídico motivo por el que integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ fueron atacados durante grabación en Colombia

Policía Nacional de Colombia informó lo que realmente ocurrió tras confirmarse la muerte de dos miembros de la novela ‘Sin senos sí hay paraíso’ en pleno rodaje.

Conmoción en Colombia por la muerte de dos integrantes de la popular novela 'Sin senos sí hay paraíso'. Foto: Candela.
Conmoción en Colombia por la muerte de dos integrantes de la popular novela 'Sin senos sí hay paraíso'. Foto: Candela.

Colombia está en conmoción tras la muerte de dos integrantes de la novela ‘Sin senos sí hay paraíso’ en plena grabación. El fatídico hecho ocurrió la tarde del último sábado en Bogotá, en el sector de Parque Nacional Oriental.

Los primeros reportes indicaban que un hombre armado con un objeto cortopunzante irrumpió en el lugar y atacó a varias personas, desatando el terror entre actores, gente de producción y técnicos. El caso fue rápidamente investigado por las autoridades, que recientemente emitieron un comunicado revelando lo sucedido.

PUEDES VER: ¡Conmoción total! Matan a dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en plena grabación de la novela en Colombia

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Policía Nacional revela el motivo por el que integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ fueron atacados

La Policía Nacional Metropolitana de Bogotá informó que el ataque contra miembros de ‘Sin senos sí hay paraíso’, que dejó como saldo la muerte de dos de ellos, se debió a un acto de “intolerancia” (agresión física o verbal motivada por el rechazo a una persona por sus características).

Según las autoridades, el hecho fue protagonizado por integrantes del equipo de producción y un habitante en condición de calle, quien también falleció. De esta manera, se descartó la hipótesis inicial de un presunto hurto. Además, indicaron que también se encuentran investigando la identidad del agresor.

PUEDES VER: Revelan la identidad de uno de los integrantes fallecidos de 'Sin senos sí hay paraíso' tras ataque en pleno rodaje

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¿Cuál es la identidad de los dos integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que fallecieron durante el ataque?

Las autoridades revelaron la identidad de los dos miembros de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que fallecieron a causa del acto de intolerancia ocurrido durante el rodaje de la novela. Se trata de Henry Alberto Benavides Cárdenas, uno de los conductores de la producción, y Nicolas Francisco Perdomo, productor de transporte que se encontraba cuando ocurrió el ataque.

Los protagonistas de la novela, como el caso de la actriz Carolina Gaitán, lamentaron públicamente a través de las redes sociales la muerte de sus compañeros de trabajo y enviaron sus condolencias a las familias de los afectados.

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