➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de abril, según Jhan Sandoval

¿Qué te depara en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval para este domingo 19 de abril de 2026 y descubre las predicciones más precisas en amor, salud y trabajo. Los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición la guía necesaria para afrontar con éxito esta jornada.

Aries: Un ser querido expresará su parecer respecto a tu comportamiento. A pesar de la incomodidad de sus palabras, la verdad que hay detrás de ellas te hará reflexionar y cambiar para mejor.

Tauro: Has estado afectado en lo emocional y desgastado energéticamente, pero hoy todo cambia. Recuperas tu fuerza y el vigor necesario para retomar todos tus proyectos. Tu entorno se sorprenderá.

Géminis: Cuidado con tus palabras. Dejarte llevar por la ira o la cólera del momento te haría decir cosas de las que luego, al tomar consciencia, te verás obligado a rectificar. Contrólate y no juzgues.

Cáncer: Si esa persona se ha vuelto a comunicar contigo, en realidad, no es para seguir discutiendo. Necesita expresar su verdad y desea que la entiendas. Evita caer en las mismas confrontaciones.

Leo: Es posible que estés en medio de una encrucijada y debas tomar una decisión. Es necesario que definas la ruta, pero es mucho más importante que lo hagas con seguridad. Sé reflexivo.

Virgo: Habías estado ciego a una gran verdad que por fin será revelada a tus ojos. Enterarte de cosas que habían estado ocultas te hará entender el comportamiento de otras personas. Día de sorpresas.

Libra: Las palabras de esa persona siguen retumbando en tu mente. Sé consciente de la obsesión en la que estás cayendo y trata de cortar con esos pensamientos. Regresa a tu centro, recupera el equilibrio.

Escorpio: Quieres volver a ver a esa persona para aclarar todo lo que consideras que está pendiente entre los dos, pero pensar así no te deja espacio para sanar. Libérate por dentro y no busques confrontaciones.

Sagitario: Escúchate a ti mismo. Sé consciente de tus propias palabras. A veces dices cosas que revelan las heridas que aún no has logrado sanar. Toma conciencia de tus propios procesos. Lo necesitas.

Capricornio: Recibes una noticia que te hará recordar los pendientes que tenías con un familiar, posiblemente longevo. Hoy te darás un espacio para atender sus necesidades y te sentirás mucho mejor.

Acuario: Una persona joven que se había equivocado en su proceder se acerca a ti para demostrar su arrepentimiento y cambio. Demuestra tu cariño y madurez evitando juicios y reproches.