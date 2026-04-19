➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de abril, según Jhan Sandoval
Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, 19 de abril de 2026, de Jhan Sandoval. Conoce el futuro en amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco.
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¿Qué te depara en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval para este domingo 19 de abril de 2026 y descubre las predicciones más precisas en amor, salud y trabajo. Los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición la guía necesaria para afrontar con éxito esta jornada.
¿Qué dice el horóscopo del domingo 19 de abril?
- Aries: Un ser querido expresará su parecer respecto a tu comportamiento. A pesar de la incomodidad de sus palabras, la verdad que hay detrás de ellas te hará reflexionar y cambiar para mejor.
- Tauro: Has estado afectado en lo emocional y desgastado energéticamente, pero hoy todo cambia. Recuperas tu fuerza y el vigor necesario para retomar todos tus proyectos. Tu entorno se sorprenderá.
- Géminis: Cuidado con tus palabras. Dejarte llevar por la ira o la cólera del momento te haría decir cosas de las que luego, al tomar consciencia, te verás obligado a rectificar. Contrólate y no juzgues.
- Cáncer: Si esa persona se ha vuelto a comunicar contigo, en realidad, no es para seguir discutiendo. Necesita expresar su verdad y desea que la entiendas. Evita caer en las mismas confrontaciones.
- Leo: Es posible que estés en medio de una encrucijada y debas tomar una decisión. Es necesario que definas la ruta, pero es mucho más importante que lo hagas con seguridad. Sé reflexivo.
- Virgo: Habías estado ciego a una gran verdad que por fin será revelada a tus ojos. Enterarte de cosas que habían estado ocultas te hará entender el comportamiento de otras personas. Día de sorpresas.
- Libra: Las palabras de esa persona siguen retumbando en tu mente. Sé consciente de la obsesión en la que estás cayendo y trata de cortar con esos pensamientos. Regresa a tu centro, recupera el equilibrio.
- Escorpio: Quieres volver a ver a esa persona para aclarar todo lo que consideras que está pendiente entre los dos, pero pensar así no te deja espacio para sanar. Libérate por dentro y no busques confrontaciones.
- Sagitario: Escúchate a ti mismo. Sé consciente de tus propias palabras. A veces dices cosas que revelan las heridas que aún no has logrado sanar. Toma conciencia de tus propios procesos. Lo necesitas.
- Capricornio: Recibes una noticia que te hará recordar los pendientes que tenías con un familiar, posiblemente longevo. Hoy te darás un espacio para atender sus necesidades y te sentirás mucho mejor.
- Acuario: Una persona joven que se había equivocado en su proceder se acerca a ti para demostrar su arrepentimiento y cambio. Demuestra tu cariño y madurez evitando juicios y reproches.
- Piscis: Esas circunstancias que parecían adversas empiezan a cambiar de una manera positiva y casi sin esfuerzo. Vuelve la tranquilidad, pero sé consciente de los errores cometidos para no repetirlos.
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