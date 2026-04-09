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Alejandra Baigorria reaparece tras someterse a retoque estético en plena crisis con Said Palao y muestra los resultados

Cirujano recomendó a Alejandra Baigorria, de 37 años, someterse a la intervención debido al estrés y a los problemas que tenía acumulados, los cuales le estaban generando dolor físico.

Alejandra Baigorria está de lleno dedicándose a sus negocios y proyectos personales. Foto: Composición LR/Instagram.
Alejandra Baigorria está de lleno dedicándose a sus negocios y proyectos personales. Foto: Composición LR/Instagram.

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al someterse a un retoque estético en el rostro y compartir las imágenes de la intervención, así como del resultado final. La empresaria publicó el video en sus historias de Instagram para que sus 4,5 millones de seguidores lo vean.

De esta manera, la empresaria reapareció a lo grande en medio de su crisis con Said Palao, ya que no celebró su cumpleaños junto a él, como los últimos cuatro años, ni viajaron juntos a Piura, pese a que el chico reality tenía los pasajes comprados.

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¿Qué retoque estético se hizo Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria, de 37 años, acudió a un cirujano estético quien, tras evaluarle el rostro, detectó que presentaba bruxismo. El especialista le explicó que, por estrés o problemas personales, durante el sueño tiende a apretar los dientes, lo que provoca que el músculo de la zona de la mejilla se ensanche.

“Se da cuando estamos descansando y pensamos en los problemas del día a día. En ese momento apretamos los dientes y ese músculo masetero crece. Esto se atrofia y ensancha la cara”, señaló el médico, mientras la empresaria coincidía y afirmaba que sentía dolor en el cuello, lo que podría estar relacionado con una cervicalgia.

Por esta razón, se le aplicó bótox en esa zona del rostro mediante una inyección, y la ‘gringa de gamarra’ mostró los resultados, asegurando sentirse satisfecha. “Ya estoy lista, mañana vengo con mi mamá”, señaló.

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¿Alejandra Baigorria pondrá fin a su matrimonio con Said Palao?

Durante una entrevista con ‘Amor y fuego’, Alejandra Baigorria reveló que está evaluando qué decisión tomará respecto a su matrimonio con Said Palao y que se dará el tiempo necesario para hacerlo. Como se recuerda, la crisis para la influencer comenzó luego de la difusión de un ampay en el que el chico reality aparece en un yate y piscina con modelos en Argentina.

“La decisión la voy a tomar yo, me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila y haciendo las cosas a mi manera. Ya lo sabrán. Voy a tomar una decisión de acuerdo a cómo dicta mi corazón y lo que yo siento”, contó.

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