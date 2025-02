¿Tu Smart TV tiene varios puertos HDMI? Así identificas al principal que es ideal para tu PS5 u otra consola

Samsung, LG, Xiaomi, Hisense, TCL, Philips, entre otros fabricantes de televisores inteligentes, saben la importancia de los puertos HDMI en la actualidad. Por ese motivo, suelen incluir varios en la parte trasera o lateral de sus Smart TV. A simple vista, estos puertos pueden parecer idénticos; sin embargo, hay uno que es el principal y que ofrece mejor calidad de audio y video.

Si tienes un reproductor de blu-ray, una consola de videojuegos (PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch) o cualquier otro dispositivo de última generación, no cometas el error de conectarlo en cualquier puerto HDMI. Aunque parezca que todo está bien, no estarás sacándole el máximo provecho a tu aparato, debido a que no se encuentra conectado al puerto principal.

¿Cuántos tipos de puertos HDMI existen?

Desde su creación en 2002, los puertos y cables HDMI han tenido varias evoluciones. Los televisores que se venden actualmente poseen dos tipos de puertos: HDMI 2.1 y HDMI 2.0. Debido a que cuentan con un diseño idéntico, la mayoría personas cree que son exactamente iguales y utilizan cualquiera; sin embargo, hay varias diferencias que deberías conocer.

El puerto HDMI 2.1 (versión más reciente) admite una transferencia de datos de hasta 48 Gbps, así que es perfecto para transmitir contenido en alta calidad, como el de una PS5 u otra consola de última generación. Gracias a este puerto, podremos disfrutar de contenido en altísima resolución y tasas de actualización (4K a 120 Hz o 8K a 60 Hz, por ejemplo).

El puerto HDMI 2.0, por su parte, tiene una transferencia de datos menor (18 Gbps como máximo). Si conectas un dispositivo a este puerto, el contenido transmitido tendrá una calidad aceptable (4K a 60 Hz); sin embargo, no iguala las capacidades que ofrece el puerto HDMI 2.1 en lo que respecta a resolución, frecuencia de actualización y ancho de banda.

La cantidad de puertos depende del fabricante. Foto: Computer Hoy

¿Cómo diferenciar los puertos HDMI de tu Smart TV?

Quizás no lo sepas, pero el HDMI 2.1 fue presentado en 2017, por lo tanto, todos los televisores inteligentes lanzados después de esa fecha cuentan con esta tecnología. Si compraste tu Smart TV en 2015, solo tendrás puertos HDMI 2.0. Aunque son compatibles con la PS5 y otras consolas actuales, no aprovecharás al máximo su potencial.

En caso de que tengas un Smart TV moderno, eso no garantiza que todos los puertos sean HDMI 2.1. Algunos fabricantes suelen mezclarlos con puertos HDMI 2.0. Puedes identificarlos revisando la parte trasera de tu televisor, ya que generalmente añaden una inscripción. Si no la encuentras, asegúrate de que tu dispositivo esté conectado al HDMI 1.