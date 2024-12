¿Te regalaron una PS5 por Navidad? Estos son los mejores juegos gratis disponibles en 2024

Entre los destacados, se incluyen juegos que brindan experiencias de rol y plataformas, así como otros títulos que resultan imprescindibles para los usuarios. Foto: Diario As

Entre los destacados, se incluyen juegos que brindan experiencias de rol y plataformas, así como otros títulos que resultan imprescindibles para los usuarios. Foto: Diario As

Comprar una PlayStation 5 (o una Pro) ya es una inversión considerable, sin contar el gasto adicional en juegos para disfrutarla. La consola de Sony es uno de los regalos más populares esta temporada de Navidad, y lo lógico es que quienes la reciban quieran empezar a jugar en cuanto terminen la configuración inicial.

Sin embargo, más allá de Fortnite, hay un catálogo increíble en la PS Store. Por eso, aquí te dejamos algunos ejemplos para hacer que tu día de Navidad sea mucho más especial. Recuerda: todos los juegos gratuitos no requieren una suscripción a PS Plus para jugarlos.

Descubre juegos inmersivos y con grandes opciones narrativas para disfrutar de tu PS5. Foto: Youtube

¿Cuáles son son los mejores juegos gratis de PS5 disponibles en 2024?

Genshin Impact

El gran éxito de miHoYo. A veces recuerda a Breath of the Wild; otras, ofrece un mundo abierto de rol ligero pero cautivador. Su estilo anime le da un toque único que lo convierte en un clásico del catálogo free-to-play. Es una de las mejores opciones para perderse en misiones durante horas.

Mi Primer Gran Turismo

Si no puedes permitirte el Gran Turismo 7, Polyphony Digital ofrece esta experiencia compacta que revive elementos legendarios de la franquicia. Podrás conducir 18 autos en 3 circuitos icónicos. Además, incluye rutas diseñadas para aprender a jugar, como las pruebas de licencia que tanto disfrutan los fans.

Astro’s Playroom

Este juego viene preinstalado en todas las PS5, pero no lo subestimes. Astro Bot, su versión anterior, fue el GOTY 2024 por una razón. En este juego tienes una demostración de lo que es capaz la PS5 en unas 2-3 horas de juego. Es una joya de plataformas que revive licencias legendarias de PlayStation y, de paso, repasa la historia de la consola.

The Finals

Algunos creadores de Battlefield dejaron DICE para fundar un estudio cuyo primer trabajo es este título. Si hablamos de shooters competitivos, The Finals es de los mejores en la actualidad. Con abundante destrucción y acción, ofrece partidas llenas de situaciones impredecibles.

Rocket League

El mejor juego de fútbol no se juega con personas, sino con autos propulsados por cohetes. Rocket League ha sido una leyenda del multijugador desde su lanzamiento en PS4, y sigue gozando de gran popularidad.

Zenless Zone Zero

De los creadores de Genshin Impact, este juego combina elementos únicos: los ciclos y la vida social de Persona con el estilo hack and slash de Devil May Cry. Es un título que destaca por su contenido de calidad, con un ritmo imparable. Además, es más generoso que otros juegos del mismo estudio.

Destiny 2

Pocos shooters son mejores que este clásico de Bungie. Se acerca a su primera década y sigue ocupando un lugar importante en el catálogo de la consola. Aunque no puedes jugar incursiones y algunos contenidos sin PS Plus, el contenido principal está totalmente disponible. Un shooter imprescindible.

The Sims 4

Sí, la versión base de The Sims 4 está disponible sin costo adicional en consolas. Podrás usar todas las funciones básicas del juego que estaban en su lanzamiento original. A partir de ahí, puedes adquirir expansiones que añaden más sistemas al juego, pero lo esencial, como crear familias y vivir la vida, es completamente gratis.

Marvel Rivals

Uno de los juegos que más ha dado de qué hablar en este cierre de año. Imagina a todos los héroes y villanos de Marvel juntos en una especie de Overwatch en tercera persona.

Batman - The Telltale Series

Si prefieres algo más narrativo, este es uno de los mejores juegos de Telltale (los creadores de la adaptación de The Walking Dead). Su primer episodio es gratuito y trata sobre Batman. Es difícil no disfrutar de un juego centrado en el Caballero Oscuro.