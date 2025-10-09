Phillip Chu Joy, ingeniero y creador de contenido, transforma su pasión por la tecnología y los videojuegos en solidaridad al ayudar a quienes más lo necesitan en Perú. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Phillip Chu Joy, ingeniero y creador de contenido, transforma su pasión por la tecnología y los videojuegos en solidaridad al ayudar a quienes más lo necesitan en Perú. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Phillip Chu Joy es un ingeniero industrial de profesión, pero un creador de contenido por vocación. Uno de sus primeros recuerdos justamente tiene que ver con la tecnología, cuando a los 6 años le regalaron un Super Nintendo. Más allá de poder interactuar con la consola, lo que más deseaba era compartir las novedades con más niños, sin imaginarse que esa pasión por difundir lo nuevo en videojuegos lo convertirían en un influencer.

“Antes me leían solo mis amigos del colegio o mi papá. Era mi forma de desahogarme de la de la emoción. Lo mismo que sigo haciendo ahora: escribir sobre tecnología y videojuegos, es lo mismo que hacía cuando tenía 5 o 6 años. Veía algo chévere y lo compartía con mis amigos. Simplemente que ahora no lo comparto con uno o dos amigos, sino que con millones de personas”, dice para La República.

Phillip Chu Joy transformó su dolor en solidaridad



Pasaron los años y su amor por la tecnología y los videojuegos no cambió. Sin embargo, una experiencia familiar cambió su visión de la vida. En el 2007, a su padre le detectaron cáncer al pulmón y por varios años, lo acompañó al INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas). La pasó mal porque, como no tenían seguro, todos sus ahorros se fueron en el tratamiento de su progenitor. Tuvo que aguantar los cambios de humor, los efectos de la quimioterapia y dividir su tiempo entre cuidarlo en el hospital e ir a la universidad.

Toda esa travesía con su padre, quien murió tres años después, le dejó muchas enseñanzas, como que la salud es prioridad y que había personas que la pasaban peor que ellos, como aquellos que no tenían casa en Lima, pero debían madrugar solo para una cita. “Ese anclaje de lo que realmente es la realidad de muchas personas me quedó”, afirma.

Desde entonces, Phillip Chu Joy empezó a ayudar a muchas personas, pero de manera silenciosa. Sin embargo, luego, le pareció “una oportunidad desperdiciada” no hacerlo público, teniendo la ventana que tiene todo creador de contenido. “Ahora tengo el lujo de poder ayudar y me parece hasta irresponsable no ayudar y no visibilizar los problemas que hay en Perú. Al mismo tiempo, trato de inspirar a otros. No tiene que ser algo tan grande, pueden empezar simplemente ayudando a tu vecino o a un albergue de adultos mayores”, indica.

Fue así que nace la fundación de Phillip Chu Joy, con la que ha podido, junto a su comunidad, impulsar la mejora de colegios, la esterilización de animales, la limpieza de playas, donación de útiles escolares y apoyo a las ollas comunes.

Phillip Chu Joy y el placer de dar



Con el pasar de los años, Chu Joy ha generado una comunidad de suscriptores, quienes por tan solo S/ 8.50 al mes, han recibido premios que van desde electrodomésticos hasta más de 50 vehículos. Y cuando muchos creían que no iba a haber un regalo más importante, el exparticipante de ‘El gran chef famosos’ sorprendió con un primer departamento. Con una sonrisa en los labios, Phillip recuerda que se lo ganó una profesora de primaria de Chincha, quien estaba enfocada solo en la crianza de sus cuatro hijos. Nunca había pasado por su mente tener una casa propia en Lima. Sin pensarlo, ya van cuatro departamentos sorteados.

Más allá del inmueble, lo que a Phillip le llena el alma es que detrás de ese sorteo, hay sueños de familias peruanas por tener una vivienda propia. “Sé lo que significa para las personas. No todos tienen el lujo de poder comprar un depa, dárselo a alguien y ver la sonrisa. Hay mucha gente que toda su vida paga alquiler y nunca sale de esas deudas. Me encanta porque es un cambio de vida significativo y sí me emociona mucho no solo el dar, sino también el impacto que puede tener en la vida de esta persona. Tienes que aprender a dar y tienes que aprender a recibir, pero me divierte mucho dar”, dice estremecido.

Phillip Chu Joy entregará un quinto departamento



En los últimos años, uno de los pasatiempos de Phillip es conseguir cosas que lo emocionan para luego dárselas a otros y puedan sentir esa misma emoción. Por eso, cuando le dijeron que iba a tener la oportunidad de regalar un quinto departamento, por los 33 años de Supermercado Metro, el influencer no tuvo nada que pensar. “Es fascinante y me pareció una alianza sumamente orgánica. Se cruzan los caminos de esta manera tan especial”, reflexiona.

