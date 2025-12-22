HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Últimas noticias de Perú y el mundo hoy 22 de diciembre

Espectáculos

Phillip Chu Joy sorprende a sus trabajadores con canasta navideña que incluye laptop gamer: "La mejor del 2025"

El influencer Phillip Chu Joy vuelve a superar expectativas. Uno de sus colaboradores mostró con orgullo cada detalle de la canasta navideña y resaltó la inclusión de una laptop gamer valorada en miles de soles.

Trabajador de Phillip Chu Joy hizo unboxing para mostrar la canasta del influencer.
Trabajador de Phillip Chu Joy hizo unboxing para mostrar la canasta del influencer. | Foto: composición LR/TikTok

Phillip Chu Joy volvió a sorprender este 2025 con un gesto que superó todas las expectativas de sus colaboradores: una canasta navideña fuera de lo común. El regalo del influencer peruano-estadounidense se hizo viral luego de que uno de sus emocionados trabajadores compartiera un unboxing en redes sociales, mostrando cada detalle del presente y generando una ola de comentarios entre los usuarios.

La gran novedad que captó la atención fue nada menos que una laptop gamer incluida en el obsequio, un detalle que elevó el reconocimiento a un nuevo nivel. El joven que reveló el contenido no dudó en calificarlo como "la mejor canasta del Perú", palabras que no tardaron en hacer eco y recordar a muchos el reciente detalle de Jorge Luna.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: 'El matrimonio desgasta'

lr.pe

Phillip Chu Joy incluye laptop gamer en canastas navideñas y sorprende a sus trabajadores

"Este es el unboxing de la mejor canasta de lejos. Y sí, te puedo decir que superó a la del año pasado", expresó el trabajador antes de comenzar a mostrar, en plena vía pública, cada detalle del presente entregado por Phillip Chu Joy. Entre los artículos se encontraban snacks, productos de primera necesidad y vales para pollo, pavo y el consumo de hamburguesas grandes durante todo un año.

Pero, como si eso no fuera suficiente, el popular influencer de tecnología incluyó un inesperado aparato electrónico valorado en miles de soles. "No puede faltar el regalo bomba: una laptop ASUS gamer A15 para todos los que recibieron una canasta", compartió con evidente emoción el joven. Más adelante, reafirmó con orgullo la magnitud del obsequio: "Mi espalda me duele. Una vez más, nos coronamos como la mejor canasta del Perú. No hay discusión".

PUEDES VER: Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: 'Está brava conmigo'

lr.pe

Usuarios reaccionan a la canasta navideña de Phillip Chu Joy

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar tras conocerse la canasta navideña de Phillip Chu Joy. Aunque varios usuarios recordaron el presente que Jorge Luna entregó a sus trabajadores —un iPhone y una refrigeradora—, el gesto del influencer peruano-estadounidense generó asombro y elogios entre los internautas, quienes resaltaron su conocida generosidad.

"Phillip desde siempre dando canastas con el corazón, pensando en todo. Se supera a sí mismo todos los años y eso es lo único que se debe comparar. Recuerdo que el año pasado todos querían mejorar sus canastas tomando como referencia las de él", escribió un usuario. Otro comentario destacado añadió: "El 'chinito' me dio una ternura desde que participó en el programa de Latina. Que Dios le brinde más".

Notas relacionadas
Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

LEER MÁS
Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

LEER MÁS
Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos "No quieren verla"

Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos "No quieren verla"

LEER MÁS
Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

LEER MÁS
Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú aprovecha el auge del uranio: convertirá la única mina de este combustible nuclear, Macusani, en una empresa pública para explotar

Phillip Chu Joy sorprende a sus trabajadores con canasta navideña que incluye laptop gamer: "La mejor del 2025"

¿Por qué Perú subió un puesto en el ranking FIFA si no se tomó en cuenta el triunfo ante Bolivia?

Espectáculos

Hijo de María Pía Copello cumple 18 años y hace inesperada advertencia a la conductora: "Ya soy libre"

Daniela Darcourt sorprende con coqueteos con Waldir Felipa y le hace inesperada invitación: “Te veo a la salida”

Beto Ortiz confirma su regreso a Willax tras el fin de ‘El valor de la verdad’ con provocador mensaje: “Lo peor está por venir”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: PJ evaluará ampliación de investigación por lavado de activos por 36 meses este 13 de enero

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Acción Popular alista expulsión de Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo tras denuncia de fraude en elecciones internas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025