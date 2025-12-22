Phillip Chu Joy volvió a sorprender este 2025 con un gesto que superó todas las expectativas de sus colaboradores: una canasta navideña fuera de lo común. El regalo del influencer peruano-estadounidense se hizo viral luego de que uno de sus emocionados trabajadores compartiera un unboxing en redes sociales, mostrando cada detalle del presente y generando una ola de comentarios entre los usuarios.

La gran novedad que captó la atención fue nada menos que una laptop gamer incluida en el obsequio, un detalle que elevó el reconocimiento a un nuevo nivel. El joven que reveló el contenido no dudó en calificarlo como "la mejor canasta del Perú", palabras que no tardaron en hacer eco y recordar a muchos el reciente detalle de Jorge Luna.

Phillip Chu Joy incluye laptop gamer en canastas navideñas y sorprende a sus trabajadores

"Este es el unboxing de la mejor canasta de lejos. Y sí, te puedo decir que superó a la del año pasado", expresó el trabajador antes de comenzar a mostrar, en plena vía pública, cada detalle del presente entregado por Phillip Chu Joy. Entre los artículos se encontraban snacks, productos de primera necesidad y vales para pollo, pavo y el consumo de hamburguesas grandes durante todo un año.

Pero, como si eso no fuera suficiente, el popular influencer de tecnología incluyó un inesperado aparato electrónico valorado en miles de soles. "No puede faltar el regalo bomba: una laptop ASUS gamer A15 para todos los que recibieron una canasta", compartió con evidente emoción el joven. Más adelante, reafirmó con orgullo la magnitud del obsequio: "Mi espalda me duele. Una vez más, nos coronamos como la mejor canasta del Perú. No hay discusión".

Usuarios reaccionan a la canasta navideña de Phillip Chu Joy

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar tras conocerse la canasta navideña de Phillip Chu Joy. Aunque varios usuarios recordaron el presente que Jorge Luna entregó a sus trabajadores —un iPhone y una refrigeradora—, el gesto del influencer peruano-estadounidense generó asombro y elogios entre los internautas, quienes resaltaron su conocida generosidad.

"Phillip desde siempre dando canastas con el corazón, pensando en todo. Se supera a sí mismo todos los años y eso es lo único que se debe comparar. Recuerdo que el año pasado todos querían mejorar sus canastas tomando como referencia las de él", escribió un usuario. Otro comentario destacado añadió: "El 'chinito' me dio una ternura desde que participó en el programa de Latina. Que Dios le brinde más".