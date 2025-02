¡Cuidado con las estafas! Compra una PS5 por internet, pero al abrirla descubre el peor 'troleo' del mundo

Las estafas por internet son cada vez más comunes, especialmente con productos tecnológicos. En la actualidad, muchas personas compran celulares, tablets, laptops, consolas de videojuegos, entre otros artículos, en plataformas como Amazon, eBay o AliExpress, pero en lugar de recibir lo que ordenaron, terminan con algo completamente diferente.

Recientemente, se ha viralizado en las redes sociales el caso de un joven que quería comprar la última consola de Sony, la PS5. Encontró una buena oferta en Amazon India y decidió adquirirla, sin imaginar que sería 'troleado' por el vendedor. No se trató de una estafa común en la que perdió su dinero, sino de una inesperada sorpresa dentro del paquete.

¿Qué había dentro de la PS5?

Según informa GamePro, un portal especializado en videojuegos, la estafa fue reportada en Reddit por el usuario Imcheeku. Emocionado por jugar los exclusivos de Sony, decidió comprar una PlayStation 5 en línea y esperó con ansias la llegada de su esperado paquete. Sin embargo, al recibirlo, notó algo inquietante: la caja de estaba en mal estado.

Dentro de la caja de la PS5 había una caja de PS4. Foto: Imcheeku / Reddit

Aunque le molestó que la caja de la PS5 estuviera en pésimas condiciones, aún tenía la esperanza de que la videoconsola sí estuviera intacta. Sin embargo, para su mala suerte, al abrir el paquete descubrió que en lugar de una PlayStation 5, había recibido una caja de su predecesora, la PlayStation 4.

Al abrir la caja, no había una PS4. Foto: Imcheeku / Reddit

La sorpresa no terminó ahí, ya que dentro de la caja de la PS4, no encontró la consola que Sony lanzó en 2013, sino una PlayStation 3 FAT, un modelo de séptima generación presentado en 2006. Para empeorar la situación, el dispositivo que recibió no solo era antiguo, sino que también estaba sucio y lleno de arañazos.

Si no una PS3 en mal estado. Foto: Imcheeku / Reddit

El estafado se puso en contacto con Amazon India para devolver el producto y recuperar su dinero; sin embargo, la tienda aún no le ha dado una solución. Ante la falta de respuesta, decidió compartir su historia en Reddit con la esperanza de generar presión y obtener una solución más rápida a este problema que se ha vuelto tendencia.

¿Cómo evitar las estafas por internet?

Para evitar estafas al comprar por internet, es fundamental verificar la reputación del vendedor y la plataforma donde se realiza la compra. Siempre revisa las calificaciones y comentarios de otros compradores, ya que esto puede dar pistas sobre posibles fraudes. Además, desconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas, ya que los estafadores atraen a sus víctimas con precios bajos.

También es recomendable utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas de crédito o plataformas con protección al comprador, en lugar de transferencias directas o pagos en efectivo. Otra medida clave es inspeccionar cuidadosamente el producto al recibirlo y, si es posible, grabar un video al momento de abrir el paquete, lo que puede servir como prueba en caso de una disputa.

Si la compra se realiza en plataformas como Amazon, eBay o AliExpress, es importante revisar las políticas de devolución y garantía antes de concretar la transacción. Finalmente, si llegas a ser víctima de una estafa, reporta el incidente de inmediato tanto a la tienda como a las autoridades correspondientes, para evitar que más personas caigan en el mismo engaño.