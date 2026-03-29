HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     
Espectáculos

Abogado de Christian Cueva responsabiliza a Pamela López por deuda de S/60 mil en el colegio de sus hijos: “Fue generada de manera irresponsable”

Villaverde aclaró que la deuda corresponde a meses de matrícula y pensiones adeudadas por López. Además, señaló que Cueva cumplía con los pagos antes del juicio de alimentos.

Christian Cueva respondió tras las declaraciones de Pamela López en 'La granja VIP' Foto: Composición LR
Christian Cueva respondió tras las declaraciones de Pamela López en 'La granja VIP' Foto: Composición LR | Redes sociales

El abogado de Christian Cueva, Zamir Villaverde, se pronunció luego de que la exesposa del futbolista, Pamela López, revelara en 'La granja VIP' que mantiene una deuda de 60.000 soles en el colegio de sus hijos. Según el letrado, dicho atraso en las pensiones escolares no se debe a una irresponsabilidad de su defendido, como dejó entrever la cantante.

A través de un video, Villaverde desmintió las afirmaciones de la popular 'Kitty Pam'. “Debemos precisar que es la señora quien ha generado de manera irresponsable una deuda con el colegio donde estudian sus menores hijos por un monto aproximado de 60 mil soles, que corresponde al pago de matrícula y pensiones”, señaló.

PUEDES VER: Christian Cueva proponer S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

lr.pe

¿Qué dijo el abogado de Christian Cueva sobre Pamela López?

Según el abogado de 'Aladino', la suma adeudada a la institución donde estudian los hijos de Pamela López y Christian Cueva corresponde a los meses de julio a diciembre de 2025, y que el incumplimiento fue comunicado al Juzgado de Paz Letrado para “exhortar y obligar a la señora Pamela López a que cumpla con realizar dichos pagos”, acotó.

En la misma línea, Zamir Villaverde reveló que, inicialmente, el seleccionado nacional se encargaba directamente de los pagos correspondientes a la educación de los menores. “Antes de que la señora inicie un juicio por alimentos, era el señor Christian Cueva quien pagaba de forma directa y puntual los pagos del colegio y movilidad”.

PUEDES VER: Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la podría dejar sin nada a ella y sus hijos: "Nada que nos ampare"

lr.pe

Christian Cueva propone S/18.000 de pensión por sus hijos

Christian Cueva, a través de su abogado Zamir Villaverde, dio a conocer una propuesta conciliatoria en medio del conflicto por la pensión de alimentos de sus tres hijos con Pamela López. El documento, difundido en redes sociales, plantea el pago de S/18.000 mensuales, además de la entrega de bienes y otros beneficios que, según su defensa, la expareja del futbolista rechazó.

“Propongo el pago de S/18.000 mensuales como concepto de pensión de alimentos, que comprende alimentación, educación, vestimenta y recreación de nuestros hijos”, se lee en el documento compartido por el popular ‘Aladino’, quien busca llegar a un acuerdo tras la reunión sostenida el pasado 6 de marzo.

Notas relacionadas
Christian Cueva proponer S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

Christian Cueva proponer S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

LEER MÁS
Christian Cueva será el primer invitado de Ricardo Gareca en podcast y revelará si era su engreído en la selección peruana: "¿Lo contamos?"

Christian Cueva será el primer invitado de Ricardo Gareca en podcast y revelará si era su engreído en la selección peruana: "¿Lo contamos?"

LEER MÁS
Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la podría dejar sin nada a ella y sus hijos: "Nada que nos ampare"

Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la podría dejar sin nada a ella y sus hijos: "Nada que nos ampare"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva proponer S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

Christian Cueva proponer S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

LEER MÁS
Yiddá Eslava y Mónica Torres rompen en llanto en ‘La Granja VIP’ tras enterarse del fallecimiento de Manolo Rojas

Yiddá Eslava y Mónica Torres rompen en llanto en ‘La Granja VIP’ tras enterarse del fallecimiento de Manolo Rojas

LEER MÁS
Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

LEER MÁS
Pati Lorena revela que fue diagnosticada con Alzheimer y Renato Rossini Jr. rompe en llanto en 'La Granja VIP': "Mi papá tiene Parkinson"

Pati Lorena revela que fue diagnosticada con Alzheimer y Renato Rossini Jr. rompe en llanto en 'La Granja VIP': "Mi papá tiene Parkinson"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hijo de Manolo Rojas se emociona en homenaje póstumo en Huaral y pide respetar decisión de sepultar al acto cómico en Lima

Colombia vs Francia EN VIVO vía América tv GO: Doue anota el 1-0 en el primer tiempo

Incautan 400 celulares de alta gama importados de Estados Unidos: mercadería ilegal estaba valorizada en 700.000 soles

Espectáculos

Hijo de Manolo Rojas se emociona en homenaje póstumo en Huaral y pide respetar decisión de sepultar al acto cómico en Lima

Falleció Manolo Rojas, EN VIVO: homenajes, reacciones, de qué murió, dónde será el entierro y últimas noticias sobre el traslado del féretro del comediante

Daniel Marquina recuerda a Manolo Rojas tras repentina muerte del actor cómico: "Cumplí mi sueño de trabajar con mi ídolo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cajamarca: detienen a alcalde distrital por presunta coima de S/200 mil tras agilizar trámites a empresario

Elecciones 2026: un total de 33 partidos gastaron más de 15 millones; mientras que otros 6 no presentaron su rendición

López Chau deja claro qué lo diferencia con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga: "El calor popular"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025