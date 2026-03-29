El abogado de Christian Cueva, Zamir Villaverde, se pronunció luego de que la exesposa del futbolista, Pamela López, revelara en 'La granja VIP' que mantiene una deuda de 60.000 soles en el colegio de sus hijos. Según el letrado, dicho atraso en las pensiones escolares no se debe a una irresponsabilidad de su defendido, como dejó entrever la cantante.

A través de un video, Villaverde desmintió las afirmaciones de la popular 'Kitty Pam'. “Debemos precisar que es la señora quien ha generado de manera irresponsable una deuda con el colegio donde estudian sus menores hijos por un monto aproximado de 60 mil soles, que corresponde al pago de matrícula y pensiones”, señaló.

¿Qué dijo el abogado de Christian Cueva sobre Pamela López?

Según el abogado de 'Aladino', la suma adeudada a la institución donde estudian los hijos de Pamela López y Christian Cueva corresponde a los meses de julio a diciembre de 2025, y que el incumplimiento fue comunicado al Juzgado de Paz Letrado para “exhortar y obligar a la señora Pamela López a que cumpla con realizar dichos pagos”, acotó.

En la misma línea, Zamir Villaverde reveló que, inicialmente, el seleccionado nacional se encargaba directamente de los pagos correspondientes a la educación de los menores. “Antes de que la señora inicie un juicio por alimentos, era el señor Christian Cueva quien pagaba de forma directa y puntual los pagos del colegio y movilidad”.

Christian Cueva propone S/18.000 de pensión por sus hijos

Christian Cueva, a través de su abogado Zamir Villaverde, dio a conocer una propuesta conciliatoria en medio del conflicto por la pensión de alimentos de sus tres hijos con Pamela López. El documento, difundido en redes sociales, plantea el pago de S/18.000 mensuales, además de la entrega de bienes y otros beneficios que, según su defensa, la expareja del futbolista rechazó.

“Propongo el pago de S/18.000 mensuales como concepto de pensión de alimentos, que comprende alimentación, educación, vestimenta y recreación de nuestros hijos”, se lee en el documento compartido por el popular ‘Aladino’, quien busca llegar a un acuerdo tras la reunión sostenida el pasado 6 de marzo.