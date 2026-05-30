Científicos desarrollan parche cardíaco con células madre que mejora la función del corazón en pacientes con insuficiencia grave

El parche, elaborado con tejido muscular cultivado, se integra al corazón dañado para mejorar la función de bombeo tras un infarto. | Foto: Magnific

El parche, elaborado con tejido muscular cultivado, se integra al corazón dañado para mejorar la función de bombeo tras un infarto. | Foto: Magnific

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Un grupo de investigadores en Alemania presentó un avance médico que podría transformar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada. Se trata de un parche cardíaco elaborado con tejido muscular cultivado en laboratorio a partir de células madre, capaz de integrarse al corazón dañado y ayudarlo a bombear sangre con mayor eficacia.

El hallazgo fue presentado en un ensayo clínico publicado en The New England Journal of Medicine, en el que participaron 20 pacientes con insuficiencia cardíaca grave que ya no respondían adecuadamente a los tratamientos convencionales. Los primeros resultados mostraron mejoras en la función cardíaca y en la calidad de vida de quienes recibieron el implante.

Cómo funciona el parche cardíaco creado con células madre

El nuevo parche se fabrica a partir de células madre que, en el laboratorio, son transformadas en células musculares cardíacas y células de tejido conectivo. Luego se combinan con colágeno, una proteína estructural del cuerpo humano, para crear una lámina de tejido vivo que incluso puede contraerse de manera similar al músculo del corazón.

Una vez listo, el injerto se coloca mediante cirugía sobre la zona afectada del corazón. Allí forma una nueva capa muscular que trabaja junto con el tejido existente y refuerza la capacidad de bombeo. A diferencia de otros tratamientos que solo frenan el avance de la enfermedad, este desarrollo busca regenerar parte del músculo perdido tras un infarto o un daño cardíaco grave.

¿Qué resultados mostró el ensayo y por qué podría cambiar el tratamiento?

El ensayo clínico comenzó en 2021 e incluyó pacientes cuyo corazón bombeaba menos del 35% de su capacidad normal, una condición considerada de alto riesgo. Después de recibir el parche, los estudios de seguimiento mostraron que la pared cardíaca se había engrosado y que la función de bombeo mejoró durante los meses posteriores al procedimiento.

Los investigadores también observaron que la mejoría se mantuvo en el tiempo. Algunos pacientes reportaron menos fatiga, mejor tolerancia al esfuerzo y mayor capacidad para retomar actividades cotidianas. Aunque todavía se necesitan estudios más amplios antes de que el tratamiento pueda aplicarse de forma generalizada, la comunidad médica considera que este parche podría convertirse en una alternativa prometedora ante opciones complejas como el trasplante cardíaco o los dispositivos mecánicos de asistencia ventricular.